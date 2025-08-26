快訊

還能不選邊站？李在明赴美智庫演講坦言「安美經中」路線無以為繼

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明（左）25日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」發表政策演講後，與中心會長兼執行長何慕禮（右）座談。歐新社
南韓總統李在明（左）25日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」發表政策演講後，與中心會長兼執行長何慕禮（右）座談。歐新社

南韓總統李在明25日應邀在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表政策演說，針對韓美同盟、國防開支及韓中關係等安全與外交議題闡述立場。

韓聯社報導，李在明與CSIS會長何慕禮（John Hamre）進行座談時被問及，首爾是否將繼續依靠主要盟友美國保障安全，同時從最大貿易夥伴中國大陸尋求經濟利益的「安美經中」路線時強調，韓方「不再能維持過去相同的策略」。

「安美經中」指的是南韓與美國在安全方面合作，與中國大陸在經濟方面合作，力求在美中兩國之間「左右逢源」。

李在明坦言，南韓過去確實堅持「安美經中」路線，但隨著美方轉向強力牽制中國，甚至採取封鎖政策，國際供應鏈近年來出現重組，美方明確對中牽制的方針，「南韓不可能再採取違背美國基本政策方向的行動或做出判斷。」

不過，李在明也指出，美中形成競爭甚至對抗關係，同時仍在個別領域保持合作，這是不爭的事實。韓中兩國地理相近，韓方致力於妥善處理兩國之間不可避免的問題，並維護好雙邊關係。

至於韓美同盟與國防開支，李在明在演說中表示，他與美國總統川普舉行會談，雙方同意因應安全環境變化推動韓美同盟現代化，開啟「以國家利益為重、建立務實同盟關係」的新篇章。

針對具體的「同盟現代化」方案，李在明表示，南韓將在維護朝鮮半島安全方面發揮更主導的作用，並強調美方對韓方的協防承諾堅如磐石。他指出，韓美將持續維持牢不可破的聯防態勢，同盟角色也將從朝鮮半島延伸至全球，駐韓美軍約2.85萬人的安全將獲得進一步保障。

李在明還說，南韓將增加國防開支，用於引進先進科技和武器，將韓軍建設成能贏得21世紀未來戰爭的智慧強軍，但未具體說明目標數字。

針對北韓核子問題的解方，李在明表示，他與川普已商定密切合作，推動朝鮮半島實現永久和平與無核化，也將堅決應對北韓挑釁，以強力手段反制，但也會努力尋求對話機會。他強調，只有建立和解與合作的南北韓關係，才符合各方的利益。

「讓美國造船業再次偉大」 李在明打出1500億美元王牌

南韓總統李在明把南韓將在美國投資1500億美元用於造船業，當成他8月25日訪問白宮的一張王牌，他送美國總統川普一個15世紀朝鮮時代的龜甲船模型，而繡上「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）字樣的紅色棒球帽最近爆紅。李在明認為造船投資是雙贏，不僅投川普所好，也是讓南韓造船業贏過中國的契機，儘管被批評1500億美元過於誇大，但不失為成功吸引川普眼球的一張好牌。

緬甸軍事政變四年後，在台緬華的立場分歧

2021年2月1日緬甸爆發軍事政變，以翁山蘇姬為首的民選政府遭到推翻，不願服從軍政府的緬甸人民起義、遁入叢林武裝反抗。台灣的緬甸社群也在第一時間，於台北的自由廣場與新北市中和區的華新街（俗稱緬甸街）舉辦集會活動，跨海聲援在緬甸的反政府勢力。跨海聲援活動剛開始，大多數的在台緬甸社群都對軍政府的殘暴感到憤怒。但時間一久，過往的團結產生質變，在台緬甸社群對於軍政府的態度出現分歧。2021年緬甸政變至今已過了4個年頭，在台緬甸社群對於這場曠日費時的反抗，態度上出現了什麼變化？

中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本是中國大陸人移民的新選擇，除了居住環境佳、鄰近中國外，寬鬆的移居條件是主因，小紅書屢見「日本移民條件，遠比你想像簡單...

