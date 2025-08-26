快訊

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

川普怒批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

韓國總統訪美 大韓航空下單採購逾百架波音飛機

中央社／ 首爾26日綜合外電報導

大韓航空今天宣布，將購買超過100架波音（Boeing）飛機，這是韓國航空史上最大的一筆交易。就在幾個小時前，韓國總統李在明在華府與美國總統川普會面。

法新社報導，大韓航空發布聲明表示：「大韓航空宣布有意購買波音103架新一代飛機。」

根據大韓航空，此次採購價值約500億美元（約新台幣1兆5352億元），其中包括奇異航太公司（GEAerospace）的備用發動機，這些波音飛機預定「陸續在2030年底前」交機。

總部位於首爾的大韓航空又說：「這項波音飛機訂單包括：20架777-9型、25架787-10型、50架737-10型，以及8架777-8F型貨機。」

這項採購協議今天在華府舉行的韓美企業會議中正式簽署，會議由美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）和韓國產業通商資源部官員主持。

美國總統川普今天在華府與韓國總統李在明首次會晤，討論雙邊關係。就在幾週前，兩國達成貿易協議，韓方宣布計劃在美國進行巨額投資。

波音 美國 大韓航空

延伸閱讀

川普會李在明之前發文劍指尹錫悅案「清洗或革命」 後稱誤會一場

不怕變淪澤倫斯基第二 李在明：我熟讀川普「交易的藝術」

川普盼今年再見金正恩 讚李在明「偉大領導人」

川普會李在明 稱美將向南韓買船、盼再晤金正恩

相關新聞

中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本是中國大陸人移民的新選擇，除了居住環境佳、鄰近中國外，寬鬆的移居條件是主因，小紅書屢見「日本移民條件，遠比你想像簡單...

緬甸軍事政變四年後，在台緬華的立場分歧

2021年2月1日緬甸爆發軍事政變，以翁山蘇姬為首的民選政府遭到推翻，不願服從軍政府的緬甸人民起義、遁入叢林武裝反抗。台灣的緬甸社群也在第一時間，於台北的自由廣場與新北市中和區的華新街（俗稱緬甸街）舉辦集會活動，跨海聲援在緬甸的反政府勢力。跨海聲援活動剛開始，大多數的在台緬甸社群都對軍政府的殘暴感到憤怒。但時間一久，過往的團結產生質變，在台緬甸社群對於軍政府的態度出現分歧。2021年緬甸政變至今已過了4個年頭，在台緬甸社群對於這場曠日費時的反抗，態度上出現了什麼變化？

「讓美國造船業再次偉大」 李在明打出1500億美元王牌

南韓總統李在明把南韓將在美國投資1500億美元用於造船業，當成他8月25日訪問白宮的一張王牌，他送美國總統川普一個15世紀朝鮮時代的龜甲船模型，而繡上「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）字樣的紅色棒球帽最近爆紅。李在明認為造船投資是雙贏，不僅投川普所好，也是讓南韓造船業贏過中國的契機，儘管被批評1500億美元過於誇大，但不失為成功吸引川普眼球的一張好牌。

川普會李在明之前發文劍指尹錫悅案「清洗或革命」 後稱誤會一場

美國總統川普與與南韓總統李在明的峰會25日登場前，在「真實社群」發文稱南韓「似乎像是在進行清洗或革命」。韓聯社指出，這篇...

不怕變淪澤倫斯基第二 李在明：我熟讀川普「交易的藝術」

川普25日在白宮與南韓總統李在明會面，李在明在會後說，他的幕僚在會前很擔心李在明會碰上烏克蘭總統澤倫斯基的狀況，不過李在...

川普盼今年再見金正恩 讚李在明「偉大領導人」

美國總統川普25日在華府與南韓總統李在明舉行首次峰會時表示，希望能在今年會晤北韓領導人金正恩，再次釋放渴望重啟互動的訊號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。