中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本是中國大陸人移民的新選擇，除了居住環境佳、鄰近中國外，寬鬆的移居條件是主因，小紅書屢見「日本移民條件，遠比你想像簡單」等分享。讀賣新聞報導，日本政府擬於10月中旬起將外國人「經營／管理簽證」的投資金額調高6倍，雇用員工為必要，並追加工作經驗與學歷條件，杜絕空殼公司等取巧行為。

在小紅書等社群媒體，介紹在日本開民宿、經營貿易、電子商務網站以取得俗稱的「社長簽證」的宣傳，強調「對年齡、學歷、語言沒有嚴格要求，家人也可以隨行」。化名許健的50歲男性就是透過這種證，在日本從事替中國人介紹日本仲介公司的顧問業。許健表示，中國經濟正在惡化。今後移居日本的人只會越來越多。

讀賣報導，根據日本出入國在留管理廳的資料，截至去年底，在日本持有「經營／管理簽證」的中國人已達2萬1740人，比2015年增加一倍以上，占所有外國人持有「經營／管理簽證」者的一半以上。由於不少人以移居為目的，日本出現大量經營民宿的法人或紙上公司，引發問題。

出入國在留管理廳26日公布法務省命令的修正草案，針對在日本創業的外國人經營者適用的居留資格「經營／管理簽證」，資本額提高到「3000萬日圓以上」。讀賣指出，此舉在抑制濫用制度本意的中國人等大量湧入。公開徵詢意見後，預計10月中旬起實施。

現行制度下，只要準備「500萬日圓以上的資本金」或「2名以上的常駐員工」，且在日本國內確保營業據點，就能取得該簽證，最長可停留5年。

新修正案不僅將資本金門檻提高，還新增「至少1名常駐員工」為必要條件。同時有經驗與學歷要求，申請人須具備「3年以上的經營・管理經驗」或「相當於碩士的經營・管理相關學位」。此外，申請者有義務由中小企業診斷師等專業人士，確認提出的經營計畫。