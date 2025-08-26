川普會李在明之前發文劍指尹錫悅案「清洗或革命」 後稱誤會一場

美國總統川普與與南韓總統李在明的峰會25日登場前，在「真實社群」發文稱南韓「似乎像是在進行清洗或革命」。韓聯社指出，這篇貼文顯然指向特別檢察官正針對前總統尹錫悅進行調查，但峰會前的記者會仍在和睦的氛圍中進行。

尹錫悅目前正因2024年12月企圖戒嚴而遭拘留，川普在那篇貼文寫道：「南韓到底發生了什麼事？似乎像是在進行清洗或革命，我們不能在這種情況下做生意。」

韓聯社與南韓中央日報報導，有記者在李在明赴白宮前就該篇貼文提問，川普則表示，他聽說「南韓新政府對教會進行非常惡劣的突襲搜查」，並表示「他們甚至進入了我們的軍事基地並獲取情報，他們可能不應該這樣做」。

李在明則在會談時解釋，這可能是一場誤會，並指出國會特別檢察官團隊正就尹錫悅實施戒嚴的行動進行事實查證，並澄清調查對象為烏山空軍基地內的南韓空軍設施，而非同樣位於該設施的美軍基地。

川普說：「我相信這是一場誤會，但有傳言說教會遭到突襲。我們會談，我相信這會妥善解決。」