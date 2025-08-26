快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）25日在白宮橢圓辦公室會見韓國總統李在明（左）。美聯社
美國總統川普與與南韓總統李在明的峰會25日登場前，在「真實社群」發文稱南韓「似乎像是在進行清洗或革命」。韓聯社指出，這篇貼文顯然指向特別檢察官正針對前總統尹錫悅進行調查，但峰會前的記者會仍在和睦的氛圍中進行。

尹錫悅目前正因2024年12月企圖戒嚴而遭拘留，川普在那篇貼文寫道：「南韓到底發生了什麼事？似乎像是在進行清洗或革命，我們不能在這種情況下做生意。」

韓聯社與南韓中央日報報導，有記者在李在明赴白宮前就該篇貼文提問，川普則表示，他聽說「南韓新政府對教會進行非常惡劣的突襲搜查」，並表示「他們甚至進入了我們的軍事基地並獲取情報，他們可能不應該這樣做」。

李在明則在會談時解釋，這可能是一場誤會，並指出國會特別檢察官團隊正就尹錫悅實施戒嚴的行動進行事實查證，並澄清調查對象為烏山空軍基地內的南韓空軍設施，而非同樣位於該設施的美軍基地。

川普說：「我相信這是一場誤會，但有傳言說教會遭到突襲。我們會談，我相信這會妥善解決。」

南韓 川普 尹錫悅 李在明

相關新聞

不怕變淪澤倫斯基第二 李在明：我熟讀川普「交易的藝術」

川普25日在白宮與南韓總統李在明會面，李在明在會後說，他的幕僚在會前很擔心李在明會碰上烏克蘭總統澤倫斯基的狀況，不過李在...

川普盼今年再見金正恩 讚李在明「偉大領導人」

美國總統川普25日在華府與南韓總統李在明舉行首次峰會時表示，希望能在今年會晤北韓領導人金正恩，再次釋放渴望重啟互動的訊號

川普會李在明之前發文劍指尹錫悅案「清洗或革命」 後稱誤會一場

美國總統川普與與南韓總統李在明的峰會25日登場前，在「真實社群」發文稱南韓「似乎像是在進行清洗或革命」。韓聯社指出，這篇...

南海造陸速度追中國 分析：越南兩手策略成老練玩家

越南近兩年在南海低調快速填海建設，規模已快追上中國。學者指出，越南已成南海棋局中的「老練玩家」，實地強硬、外交柔軟的兩手...

美韓總統會面 川普：爭取美軍駐韓基地取得土地所有權

美國總統川普25日與南韓總統李在明會面，川普表示，他可能向南韓要求取得美軍基地的土地的所有權。

與那國町長當選人：反對日本自衛隊擴張與部署長程飛彈

距離台灣最近的日本國土、日本「國境之西」的與那國島，在行政區畫上為沖繩縣八重山郡與那國町，廿四日舉行町長選舉，投票率達百分之九十點八三，由六十一歲無黨籍的上地常夫首次當選，擊敗七十二歲的無黨籍現任町長絲數健一。此次選戰焦點是自衛隊轉向日本西南邊境的部署。

