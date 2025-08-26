快訊

不怕變淪澤倫斯基第二 李在明：我熟讀川普「交易的藝術」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（右）25日在白宮橢圓辦公室與到訪的南韓總統李在明（左）握手。法新社
美國總統川普（右）25日在白宮橢圓辦公室與到訪的南韓總統李在明（左）握手。法新社

川普25日在白宮與南韓總統李在明會面，李在明在會後說，他的幕僚在會前很擔心李在明會碰上烏克蘭總統澤倫斯基的狀況，不過李在明說，他知道這樣的情況不會發生，因為他熟讀川普寫的「交易的藝術」。

川普於7月底宣布與南韓達成貿易協議，擬課徵南韓15%的關稅；南韓則同意給予美國3500億美元，並採購1000億美元的美國能源；南韓也同意對美國完全開放貿易市場，並接受美國的汽車、卡車、農產品等產品，同時給予美國零關稅的優惠待遇。

川普當時也預告李在明將訪問美國，並宣布更龐大的對美投資計畫。

川普25日與李在明見面，川普指出，南韓計畫協助美國打造船廠，重建美國的造船能力；川普說，美國將向南韓購買船隻，南韓也會到美國，利用美國的勞力來造船；川普也指出，南韓預計大規模採購美國的軍事裝備。

川普表示，美國在南韓部署超過4萬名軍隊，南韓在他第一任期時同意支付美國軍費，但拜登政府取消了這項協議；川普表示，美韓在軍事上的關係非常好，美軍駐韓基地目前是租用南韓的土地，川普希望能夠取得土地所有權。

川普於會後表示，雙方達成非常好的協議，雖然南韓方面還存有疑慮，但美國堅定其立場；川普說，美韓之間的協議將會是目前規模最大的協議之一。

李在明則在會後表示，他的幕僚在會前很怕他會遇上烏克蘭總統澤倫斯基的情況，指雙方有可能爆發爭執，尤其川普在會前發文質疑南韓在國內發動肅清；川普在會談中表示，他從情報部門獲悉有南韓有教會遭到搜查。

面對幕僚的擔憂，李在明說，他並不擔心，也不認為自己會陷入那樣的情況；李在明說，他熟讀川普所寫的「交易的藝術」；李在明說明，川普的談判技巧就是在過程中提出非常艱難的條件，但到了談判的最後階段，川普通常不會給出不合理的結果，「這是我觀察出川普與其他國家談判的模式」。

李在明也說，韓美的同盟關係非常重要，他不認為川普希望傷害美國與盟友的關係；李在明說，他與川普有非常好的對話，並認為談話超出他的預期，結果非常良好。

