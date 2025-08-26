川普盼今年再見金正恩 讚李在明「偉大領導人」

美國總統川普25日在華府與南韓總統李在明舉行首次峰會時表示，希望能在今年會晤北韓領導人金正恩，再次釋放渴望重啟互動的訊號

韓聯社報導，川普與李在明在橢圓辦公室會見記者時，重申他與金正恩關係「很棒」，雙方「相處得非常好」，同時強調自己與金正恩的私人交情，並將北韓描繪為一個具有「極大」潛力的國家，似乎意在呼籲金正恩重返談判桌。

川普表示：「我和他相處得非常好，我覺得他領導一個極大潛力的國家，潛力非常巨大。」並指出與金正恩保持良好關係是「好事」。被問及將在何時會晤金正恩時，川普則說：「嗯，我正在會見很多人。我的意思是，現在很難確定，但我希望能在今年見到他。」

李在明則表態支持川普推動與金正恩對話，呼籲川普扮演「和平推手」，為朝鮮半島開闢一條和平的「新道路」。川普也回應表示，他期待與李在明在對北韓外交上取得「重要進展」。

川普表明，願意與李在明合作處理北韓問題。他說：「我們相信，在南北韓問題上可以有所作為，而且我認為，你比我過去合作過的其他南韓領導人更積極推動這件事。」

南韓總統府發言人姜由楨會後轉述閉門會談內容時表示，川普讚揚李在明是「偉大領導人」，承諾將全力提供支持，還在便條上親手寫下「你是偉大的人物，也是偉大的領導人，韓國將和你一同站在更高的位置，迎來令人驚嘆的未來。我始終與你同在」。

李在明也提議川普與金正恩會晤，川普則回答稱這是個明智的提議，並向列席會談的韓方人士表示，李在明是首位提議讓他會見金正恩的南韓國領導人，「他是個很睿智的人」。