南海造陸速度追中國 分析：越南兩手策略成老練玩家

越南近兩年在南海低調快速填海建設，規模已快追上中國。學者指出，越南已成南海棋局中的「老練玩家」，實地強硬、外交柔軟的兩手策略。也有分析認為，北京正默許越南，因傾向將強制措施的重點放在菲律賓身上。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）22日發布報告，指近日衛星圖像顯示，越南今年初以來在有主權爭議的南沙群島8個島礁開始進行填海造陸擴建工程。規模之大，推測可能將超越宣稱擁有幾乎整個南海主權的中國。

中國外交部25日舉行例行記者會，發言人郭嘉昆宣稱，南沙群島是中國固有領土，堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設，將採取必要措施維護領土主權。此番言論與中方2月的論述和反應大同小異。

CSIS下屬的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）報告指出，截至2025年3月，越南在南沙群島所造的人工島面積已達中國造島面積約70%。

越南自2022年起，在南海建設越發明顯，中國反應卻不如想像的大。

東南亞地緣政治專家史坦吉歐（Sebastian Strangio）今天在時事雜誌「外交家」（The Diplomat）中寫道，「令人有些驚訝的是，河內的推進並未引起中國太大反應。而中國對菲律賓的一些小動作，包括試圖向駐紮在南海其聲稱擁有主權島礁上的部隊進行補給，都做出相當大的回應」。

史坦吉歐分析，若中越關係惡化，北京不排除可能採取類似回應，「但北京似乎更傾向於將強制措施的重點放在菲律賓身上」，作為美國安全盟友，菲律賓或許不可避免地被視為超級強權競逐代理人。

「目前為止，河內和北京似乎都願意接受，即便只是默許，南沙群島事實（de facto）疆界的逐漸強硬化」。

越南研究員范文法（Phạm Văn Luật）在「法律雜誌」（Luat Khoa Magazine）分析越南過去2年多來在南海「精心策劃」的兩面策略。而這項新戰略，「是對中國在該地區侵略擴張的直接回應」。

中國在南海擴張，企圖封鎖菲律賓、越南、馬來西亞等國的海上活動，「就是由於這些舉動，越南政府開始採取強硬的實地措施和靈活的外交手段」。

「無論是在陸地或海上，河內行動日益強硬，以強化實際存在和主權。然在政治舞台上，它仍保持圓滑姿態」。

越南8個新島礁的填海工作在造島規模上追平甚至超過中國，且新島礁上皆出現基礎建設，如6個貨櫃一組的彈藥庫。AMTI報告表示，越南想在南沙群島製造「既定事實」的企圖正快速推進。

范文法認為，透過升級、填海造島和建造人工島，越南已擁有實力讓中國難以對其島礁進行封鎖。菲律賓則因缺乏類似行動而仍面臨中國封鎖威脅。

1988年3月，中國與越南為爭奪南沙群島島礁發生赤瓜礁海戰，中國戰勝，奪取赤瓜礁等重要島礁，越南海軍傷亡嚴重。

范文法指出，相較於1988年的「天真」，越南如今在南海這盤棋局中已變成「老練玩家」，學會採取「協調一致的、多管齊下的措施。這些措施可能看似朝向相反方向發展，但實際上卻是為了協同發揮作用」。

越南一邊積極加強南沙群島的填海造地和軍事基地，一邊與中國保持友好雙邊關係，盡量減少反彈。

同時河內敞開大門，與美國、日本等中國競爭對手建立更深層的戰略安全關係。不過，也持續加強與中國的深度經濟依存。「這種多層次的做法顯示政府更加務實、老練，能採取更明智的措施來維護國家利益」。

然而范文法也強調，中國必定意識到越南自2022年起便以破紀錄的速度造陸，也注意到河內熟練的外交長袖善舞：一邊給予中國領導最高禮遇的歡迎，一邊抗議並反擊中國進入其專屬經濟領域。

他指出，這些握手、擁抱和禮砲有助於加強彼此聯繫，並控管兩共產黨間的緊張局勢。「同時，它們也為強硬的實地建設提供了外交掩護，而這些建設正永久改變南海的戰略現實」。