川普會李在明 稱美將向南韓買船、盼再晤金正恩

美國總統川普今天在白宮接待南韓總統李在明來訪，他談到造船業時表示，美國將向南韓購買船隻，並提到他希望再度與北韓領導人金正恩會面，且可能今年會晤。

法新社報導，川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。川普讚揚兩人的關係，還說「幾乎沒人比他了解金正恩，除了他妹妹（金與正）」。

川普告訴記者：「有朝一日我會見他，我期待跟他見面，他對我非常好。」他提到，希望今年能舉行會談。

李在明告訴川普，他期待川普跟金正恩會面，還開玩笑地建議在北韓建造川普大樓（Trump Tower），這樣的話就可以去北韓首都平壤打高爾夫球。

彭博（Bloomberg News）報導，川普和李在明在北韓、集體安全及造船業等議題密切合作表達樂觀態度，不過川普淡化在南韓關稅協議上進一步讓步的可能性。

兩位領導人都對一項正迅速發展的造船協議表示認可，川普允諾將向南韓購買船隻，李在明則承認川普希望南韓造船廠落腳美國並僱用美國勞工。

儘管如此，川普聲稱對南韓輸美產品徵收15%關稅方面可能會維持現狀。他指出：「我聽說他們想重新談判協議，但沒關係，我不介意。這並不意味著他們會得到任何東西，我不介意。」

此外，李在明表示，他本月23日在東京與日本首相石破茂會談後，日韓關係的許多障礙已被消除。

李在明提到，改善日韓關係對韓美關係至關重要，並說日美韓的合作很重要。