川普會李在明 稱美將向南韓買船、盼再晤金正恩

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮接待南韓總統李在明來訪，他談到造船業時表示，美國將向南韓購買船隻，並提到他希望再度與北韓領導人金正恩會面，且可能今年會晤。

法新社報導，川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。川普讚揚兩人的關係，還說「幾乎沒人比他了解金正恩，除了他妹妹（金與正）」。

川普告訴記者：「有朝一日我會見他，我期待跟他見面，他對我非常好。」他提到，希望今年能舉行會談。

李在明告訴川普，他期待川普跟金正恩會面，還開玩笑地建議在北韓建造川普大樓（Trump Tower），這樣的話就可以去北韓首都平壤打高爾夫球。

彭博（Bloomberg News）報導，川普和李在明在北韓、集體安全及造船業等議題密切合作表達樂觀態度，不過川普淡化在南韓關稅協議上進一步讓步的可能性。

兩位領導人都對一項正迅速發展的造船協議表示認可，川普允諾將向南韓購買船隻，李在明則承認川普希望南韓造船廠落腳美國並僱用美國勞工。

儘管如此，川普聲稱對南韓輸美產品徵收15%關稅方面可能會維持現狀。他指出：「我聽說他們想重新談判協議，但沒關係，我不介意。這並不意味著他們會得到任何東西，我不介意。」

此外，李在明表示，他本月23日在東京與日本首相石破茂會談後，日韓關係的許多障礙已被消除。

李在明提到，改善日韓關係對韓美關係至關重要，並說日美韓的合作很重要。

川李會登場前 李在明表明：難同意駐韓美軍戰略靈活

美東時間廿五日約中午（台灣時間廿六日約零時），美國總統川普與南韓總統李在明在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。

川李會前夕 韓特使見王毅：並行發展與中國關係

大陸外長王毅廿四日在北京會見南韓總統特使朴炳錫時說，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應妥處敏感問題，共同反對貿易保護主義，踐行多邊主義。朴炳錫稱韓方願並行發展與中國等主要大國關係，並請王毅轉交南韓總統李在明致大陸國家主席習近平信函，同時邀請習近平十月底訪問南韓出席ＡＰＥＣ峰會。

美韓總統會面 川普：爭取美軍駐韓基地取得土地所有權

美國總統川普25日與南韓總統李在明會面，川普表示，他可能向南韓要求取得美軍基地的土地的所有權。

與那國町長當選人：反對日本自衛隊擴張與部署長程飛彈

距離台灣最近的日本國土、日本「國境之西」的與那國島，在行政區畫上為沖繩縣八重山郡與那國町，廿四日舉行町長選舉，投票率達百分之九十點八三，由六十一歲無黨籍的上地常夫首次當選，擊敗七十二歲的無黨籍現任町長絲數健一。此次選戰焦點是自衛隊轉向日本西南邊境的部署。

李在明會川普 聚焦兩點

南韓總統李在明25日會見美國總統川普，雙邊會談的焦點從貿易協議尚未敲定的細節，到如何因應亞洲不斷升高的安全威脅。此外，造...

以軍襲加薩醫院至少20死 5人是記者

巴勒斯坦衛生官員說，以色列廿五日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少廿人喪命，其中包括五名分別為路透、美聯社、半島電...

