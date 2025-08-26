聽新聞
0:00 / 0:00

美韓總統會面 川普：爭取美軍駐韓基地取得土地所有權

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
韓國總統李在明（左）25日訪問白宮，親會美國總統川普（右）。(法新社)
韓國總統李在明（左）25日訪問白宮，親會美國總統川普（右）。(法新社)

美國總統川普25日與南韓總統李在明會面，川普表示，他可能向南韓要求取得美軍基地的土地的所有權。

針對美韓貿易協議，川普25日在白宮與李在明見面，川普說，雙方將聚焦貿易議題，他不在意南韓希望重新談判貿易協議的內容，但這不代表南韓會取得任何成果。

川普於7月底宣布與南韓達成貿易協議，擬課徵南韓15%的關稅；南韓則同意給予美國3500億美元，並採購1000億美元的美國能源；南韓也同意對美國完全開放貿易市場，並接受美國的汽車、卡車、農產品等產品，同時給予美國零關稅的優惠待遇。

川普當時預告，李在明訪問美國時將宣布擴大對美投資。

川普25日說，南韓計畫協助美國打造船廠，重建美國的造船能力；川普說，美國將向南韓購買船隻，南韓也會到美國，利用美國的勞力來造船；川普也指出，南韓預計大規模採購美國的軍事裝備。

川普表示，美國在南韓部署超過4萬名軍隊，南韓在他第一任期時同意支付美國軍費，但拜登政府取消了這項協議；川普表示，美韓在軍事上的關係非常好，美軍基地目前租用南韓的土地，川普希望能夠取得土地所有權。

美國 南韓 川普

延伸閱讀

川普稱可能近期訪中 若不供稀土磁鐵將課高關稅

川普稱美國會支持烏克蘭安全 具體細節擬定中

經濟日報社論／川鮑之戰影響 Fed 利率走向

李在明造訪白宮前 川普質疑韓國是否在搞政治清洗

相關新聞

川李會登場前 李在明表明：難同意駐韓美軍戰略靈活

美東時間廿五日約中午（台灣時間廿六日約零時），美國總統川普與南韓總統李在明在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。

川李會前夕 韓特使見王毅：並行發展與中國關係

大陸外長王毅廿四日在北京會見南韓總統特使朴炳錫時說，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應妥處敏感問題，共同反對貿易保護主義，踐行多邊主義。朴炳錫稱韓方願並行發展與中國等主要大國關係，並請王毅轉交南韓總統李在明致大陸國家主席習近平信函，同時邀請習近平十月底訪問南韓出席ＡＰＥＣ峰會。

美韓總統會面 川普：爭取美軍駐韓基地取得土地所有權

美國總統川普25日與南韓總統李在明會面，川普表示，他可能向南韓要求取得美軍基地的土地的所有權。

與那國町長當選人：反對日本自衛隊擴張與部署長程飛彈

距離台灣最近的日本國土、日本「國境之西」的與那國島，在行政區畫上為沖繩縣八重山郡與那國町，廿四日舉行町長選舉，投票率達百分之九十點八三，由六十一歲無黨籍的上地常夫首次當選，擊敗七十二歲的無黨籍現任町長絲數健一。此次選戰焦點是自衛隊轉向日本西南邊境的部署。

李在明會川普 聚焦兩點

南韓總統李在明25日會見美國總統川普，雙邊會談的焦點從貿易協議尚未敲定的細節，到如何因應亞洲不斷升高的安全威脅。此外，造...

以軍襲加薩醫院至少20死 5人是記者

巴勒斯坦衛生官員說，以色列廿五日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少廿人喪命，其中包括五名分別為路透、美聯社、半島電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。