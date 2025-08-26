美韓總統會面 川普：爭取美軍駐韓基地取得土地所有權

美國總統川普25日與南韓總統李在明會面，川普表示，他可能向南韓要求取得美軍基地的土地的所有權。

針對美韓貿易協議，川普25日在白宮與李在明見面，川普說，雙方將聚焦貿易議題，他不在意南韓希望重新談判貿易協議的內容，但這不代表南韓會取得任何成果。

川普於7月底宣布與南韓達成貿易協議，擬課徵南韓15%的關稅；南韓則同意給予美國3500億美元，並採購1000億美元的美國能源；南韓也同意對美國完全開放貿易市場，並接受美國的汽車、卡車、農產品等產品，同時給予美國零關稅的優惠待遇。

川普當時預告，李在明訪問美國時將宣布擴大對美投資。

川普25日說，南韓計畫協助美國打造船廠，重建美國的造船能力；川普說，美國將向南韓購買船隻，南韓也會到美國，利用美國的勞力來造船；川普也指出，南韓預計大規模採購美國的軍事裝備。

川普表示，美國在南韓部署超過4萬名軍隊，南韓在他第一任期時同意支付美國軍費，但拜登政府取消了這項協議；川普表示，美韓在軍事上的關係非常好，美軍基地目前租用南韓的土地，川普希望能夠取得土地所有權。