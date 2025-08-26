聽新聞
與那國町長當選人：反對日本自衛隊擴張與部署長程飛彈
距離台灣最近的日本國土、日本「國境之西」的與那國島，在行政區畫上為沖繩縣八重山郡與那國町，廿四日舉行町長選舉，投票率達百分之九十點八三，由六十一歲無黨籍的上地常夫首次當選，擊敗七十二歲的無黨籍現任町長絲數健一。此次選戰焦點是自衛隊轉向日本西南邊境的部署。
對陸上自衛隊計畫強化與那國營區的功能，町長當選人上地主張，自衛隊沒必要在當地再擴張軍力。他也反對美日在當地聯合軍演和部署長程飛彈。沖繩時報等日媒報導說，「台灣有事」相關的日本安保政策，未來可能成為與那國島與日本中央政府的爭點。
與那國町共一三四二名合格選民。上地及得票數排名第三的六十七歲無黨籍候選人田里千代基，均反對自衛隊加強當地營區功能和美日聯演，上地和田里兩人的得票率共百分之五十六點八；連任失敗的絲數則主張接受日本政府推動的國防政策，並應大力支持自衛隊轉向西南邊境部署。
上地當選後對八重山日報說，日本防衛省已在與那國島、石垣島及宮古島駐防自衛隊。但他認為，「中國領導高層不會動武攻台」。他也希望，防衛省今後應公開透明地揭露自衛隊相關資訊。
日本政府二○一六年在與那國島設立陸上自衛隊營區，航空自衛隊也自二○二二年起常駐機動雷達部隊，陸上自衛隊去年再部署電戰部隊。未來還計畫部署飛彈部隊。
