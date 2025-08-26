聽新聞
0:00 / 0:00

與那國町長當選人：反對日本自衛隊擴張與部署長程飛彈

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
2024年10月，與那國島上民眾觀看軍事演習。 （路透）
2024年10月，與那國島上民眾觀看軍事演習。 （路透）

距離台灣最近的日本國土、日本「國境之西」的與那國島，在行政區畫上為沖繩縣八重山郡與那國町，廿四日舉行町長選舉，投票率達百分之九十點八三，由六十一歲無黨籍的上地常夫首次當選，擊敗七十二歲的無黨籍現任町長絲數健一。此次選戰焦點是自衛隊轉向日本西南邊境的部署。

對陸上自衛隊計畫強化與那國營區的功能，町長當選人上地主張，自衛隊沒必要在當地再擴張軍力。他也反對美日在當地聯合軍演和部署長程飛彈。沖繩時報等日媒報導說，「台灣有事」相關的日本安保政策，未來可能成為與那國島與日本中央政府的爭點。

與那國町共一三四二名合格選民。上地及得票數排名第三的六十七歲無黨籍候選人田里千代基，均反對自衛隊加強當地營區功能和美日聯演，上地和田里兩人的得票率共百分之五十六點八；連任失敗的絲數則主張接受日本政府推動的國防政策，並應大力支持自衛隊轉向西南邊境部署。

上地當選後對八重山日報說，日本防衛省已在與那國島、石垣島及宮古島駐防自衛隊。但他認為，「中國領導高層不會動武攻台」。他也希望，防衛省今後應公開透明地揭露自衛隊相關資訊。

日本政府二○一六年在與那國島設立陸上自衛隊營區，航空自衛隊也自二○二二年起常駐機動雷達部隊，陸上自衛隊去年再部署電戰部隊。未來還計畫部署飛彈部隊。

沖繩 國防 軍演 飛彈 日本 日媒 自衛隊 石垣島 與那國島 與那國町

延伸閱讀

央視將福建艦與侵華日本旗艦並談 引發猜想

「反日色彩濃」 日本政府遊說各國：不要參加北京閱兵

日本擴大「二合一」入境審查 福岡機場也入列

共同社：日本呼籲他國謹慎考慮參加北京閱兵

相關新聞

以色列總理：若黎巴嫩解除真主黨武裝 願分階段撤軍

以色列總理內唐亞胡今天宣布，以國準備好支持黎巴嫩致力解除真主黨武裝的行動，並提出如果黎巴嫩按計畫繳獲真主黨的武器，以國部...

與那國町長當選人：反對日本自衛隊擴張與部署長程飛彈

距離台灣最近的日本國土、日本「國境之西」的與那國島，在行政區畫上為沖繩縣八重山郡與那國町，廿四日舉行町長選舉，投票率達百分之九十點八三，由六十一歲無黨籍的上地常夫首次當選，擊敗七十二歲的無黨籍現任町長絲數健一。此次選戰焦點是自衛隊轉向日本西南邊境的部署。

川李會前夕 韓特使見王毅：並行發展與中國關係

大陸外長王毅廿四日在北京會見南韓總統特使朴炳錫時說，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應妥處敏感問題，共同反對貿易保護主義，踐行多邊主義。朴炳錫稱韓方願並行發展與中國等主要大國關係，並請王毅轉交南韓總統李在明致大陸國家主席習近平信函，同時邀請習近平十月底訪問南韓出席ＡＰＥＣ峰會。

川李會登場前 李在明表明：難同意駐韓美軍戰略靈活

美東時間廿五日約中午（台灣時間廿六日約零時），美國總統川普與南韓總統李在明在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。

上合天津峰會 擬設4中心及開發銀行

中國大陸本周末將主辦上合組織天津峰會，習近平與廿多位外國領袖和十位國際組織負責人將出席。大陸駐俄大使張漢暉說，這次將討論...

以軍襲加薩醫院至少20死 5人是記者

巴勒斯坦衛生官員說，以色列廿五日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少廿人喪命，其中包括五名分別為路透、美聯社、半島電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。