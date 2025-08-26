聽新聞
川李會前夕 韓特使見王毅：並行發展與中國關係

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
南韓總統特使朴炳錫（左）24日將李在明致大陸國家主席習近平的親筆信轉交大陸外長王毅，強調南韓新政府高度重視韓中關係。 （歐新社）
南韓總統特使朴炳錫（左）24日將李在明致大陸國家主席習近平的親筆信轉交大陸外長王毅，強調南韓新政府高度重視韓中關係。 （歐新社）

大陸外長王毅廿四日在北京會見南韓總統特使朴炳錫時說，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應妥處敏感問題，共同反對貿易保護主義，踐行多邊主義。朴炳錫稱韓方願並行發展與中國等主要大國關係，並請王毅轉交南韓總統李在明致大陸國家主席習近平信函，同時邀請習近平十月底訪問南韓出席ＡＰＥＣ峰會。

李在明美東時間廿五日在白宮會見美國總統川普，同一時間派遣特使團訪問北京，韓媒分析，此舉體現了李在明將韓美同盟置於優先地位的同時，妥善管理韓中關係的意願。

據南韓外交部新聞稿，特使團會見王毅時強調，南韓新政府發展韓美同盟的同時，將從國家利益和務實主義的角度，推動韓中戰略合作夥伴關係成熟發展。王毅則對南韓新政府派遣特使團表示感謝。

據大陸外交部發布，王毅在會見中說，中方對韓政策保持穩定和連續性，雙方應恪守建交初心、堅定友好方向、拓展共同利益、改善國民感情、妥處敏感問題，推動中韓關係沿著正確軌道行穩致遠。

王毅提到今年是抗日戰爭勝利、朝鮮半島光復八十周年，表示要共同捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，並呼籲兩國應攜手維護國際自由貿易體系，共同反對貿易保護主義，要踐行多邊主義理念，加強在聯合國等框架內的溝通協調，有效應對地區乃至全球性挑戰。

對照韓中外交部會後各自發布的新聞稿，部分議題表述存在微妙差異。韓方稱，特使團在會上提到中方在黃海韓中暫定措施水域單方面設置構造物一事，強調應尊重包括黃海問題在內的雙方關切，但中方新聞稿未提此事。雙方也談及朝鮮半島問題，特使團敦促中方繼續發揮建設性作用，推動解決北韓核問題，王毅對此回應，中方在朝鮮半島問題立場未變，願與韓方共同實現半島和平穩定。

大陸外交部則稱，朴炳錫表示「韓方始終尊重一個中國立場」，但韓方新聞稿並未提及此。

朴炳錫等人昨也與大陸商務部長王文濤會面討論韓中經濟合作，今日將與大陸國家副主席韓正、人大委員長趙樂際會面。

