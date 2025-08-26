李在明會川普 聚焦兩點

南韓總統李在明25日會見美國總統川普，雙邊會談的焦點從貿易協議尚未敲定的細節，到如何因應亞洲不斷升高的安全威脅。此外，造船實力無疑是李在明此行最能取悅川普的伴手禮，連「讓美國造船再次偉大」的口號都已備妥。

李在明預定美東25日中午左右（台灣26日約零時）與川普在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。李在明今年6月當選就任後不久，G7就在加拿大召開峰會，他雖受邀參加，且預定舉行「川李會」，但卻因川普以因應中東情勢為由提前返美而臨時取消。

李在明24日在從東京飛往華府的專機上對媒體表示，經貿是這次一個相當重要的議題，儘管7月宣布的美韓貿易協議，已將南韓輸美商品的關稅，從4月宣布的25%調降至15%，但南韓對美投資的3,500億美元承諾，以及一個1,500億美元的基金專門用於造船合作的細節，仍未敲定，且雙方就南韓擴大開放農畜產品市場等敏感議題仍有歧見。

美國貿易代表署（USTR）資料顯示，美國2024年對南韓的貨貿逆差達660億美元，而川普將振興美國造船業列為優先要務。這使得造船成為雙方貿易平衡與合作的重要契機。

自從去年以來，川普多次提出要與僅次於中國的世界第二大造船國南韓合作，同時也不斷批評南韓在安全上「搭美國便車」；因此首爾當局選擇以造船作為與川普打交道最有力、也可能是唯一籌碼。南韓政府官員甚至將計畫取名為「讓美國造船再次偉大」（MASGA）。