李在明會川普 聚焦兩點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓總統李在明25日會見美國總統川普，雙邊會談的焦點從貿易協議尚未敲定的細節，到如何因應亞洲不斷升高的安全威脅。此外，造船實力無疑是李在明此行最能取悅川普的伴手禮，連「讓美國造船再次偉大」的口號都已備妥。

李在明預定美東25日中午左右（台灣26日約零時）與川普在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。李在明今年6月當選就任後不久，G7就在加拿大召開峰會，他雖受邀參加，且預定舉行「川李會」，但卻因川普以因應中東情勢為由提前返美而臨時取消。

李在明24日在從東京飛往華府的專機上對媒體表示，經貿是這次一個相當重要的議題，儘管7月宣布的美韓貿易協議，已將南韓輸美商品的關稅，從4月宣布的25%調降至15%，但南韓對美投資的3,500億美元承諾，以及一個1,500億美元的基金專門用於造船合作的細節，仍未敲定，且雙方就南韓擴大開放農畜產品市場等敏感議題仍有歧見。

美國貿易代表署（USTR）資料顯示，美國2024年對南韓的貨貿逆差達660億美元，而川普將振興美國造船業列為優先要務。這使得造船成為雙方貿易平衡與合作的重要契機。

自從去年以來，川普多次提出要與僅次於中國的世界第二大造船國南韓合作，同時也不斷批評南韓在安全上「搭美國便車」；因此首爾當局選擇以造船作為與川普打交道最有力、也可能是唯一籌碼。南韓政府官員甚至將計畫取名為「讓美國造船再次偉大」（MASGA）。

川李會登場前 李在明表明：難同意駐韓美軍戰略靈活

美東時間廿五日約中午（台灣時間廿六日約零時），美國總統川普與南韓總統李在明在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。

川李會前夕 韓特使見王毅：並行發展與中國關係

大陸外長王毅廿四日在北京會見南韓總統特使朴炳錫時說，中方對韓政策保持穩定性和連續性，雙方應妥處敏感問題，共同反對貿易保護主義，踐行多邊主義。朴炳錫稱韓方願並行發展與中國等主要大國關係，並請王毅轉交南韓總統李在明致大陸國家主席習近平信函，同時邀請習近平十月底訪問南韓出席ＡＰＥＣ峰會。

美韓總統會面 川普：爭取美軍駐韓基地取得土地所有權

美國總統川普25日與南韓總統李在明會面，川普表示，他可能向南韓要求取得美軍基地的土地的所有權。

與那國町長當選人：反對日本自衛隊擴張與部署長程飛彈

距離台灣最近的日本國土、日本「國境之西」的與那國島，在行政區畫上為沖繩縣八重山郡與那國町，廿四日舉行町長選舉，投票率達百分之九十點八三，由六十一歲無黨籍的上地常夫首次當選，擊敗七十二歲的無黨籍現任町長絲數健一。此次選戰焦點是自衛隊轉向日本西南邊境的部署。

