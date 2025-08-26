德黑蘭再與英法德核談判前夕 伊朗俄羅斯總統先通話

伊朗國營媒體今天報導，伊朗定於明天在瑞士日內瓦與英國、法國和德國舉行核子談判。俄羅斯總統蒲亭與伊朗總統裴澤斯基安今天則已先行通話討論德黑蘭的核計畫。

法新社報導，伊朗國營電視台表示：「伊朗與2015年核協議的3個歐洲簽署國及歐洲聯盟（EU），明天將以外交部副部長層級在日內瓦舉行新一輪談判。」

這將是伊朗6月中旬與以色列爆發12天戰爭後，第2次舉行類似核談判；上次是7月25日在土耳其的伊斯坦堡。以伊戰爭期間，德黑蘭的核設施遭到美國打擊。

那場戰爭後，伊朗便暫停配合聯合國（UN）核子監督機關國際原子能總署（IAEA）的調查，理由是對方未譴責以色列的行動及美國對伊朗核設施的攻擊。

以色列在戰爭期間對伊朗發動史無前例的轟炸，伊朗也還以報復。這場衝突另打亂了德黑蘭與華府的核子談判進程。

英法德已警告，伊朗若不同意約束自身鈾濃縮活動及重新配合國際原子能總署的調查，他們將根據伊朗核協議來啟動「彈回」（snapback）機制，也就是讓協議下取消的聯合國制裁恢復。

伊朗核協議的正式名稱是聯合全面行動方案（JCPOA），簽署國有伊朗、英國、法國、德國、中國、俄羅斯和美國。協議以解除制裁換取伊朗限制自身核計畫，以確保其無法發展核武。

但美國在川普（Donald Trump）上次擔任總統期間，於2018年單方面退出協議並恢復對伊朗的制裁。當時英法德3國則重申會履行協議，因此聯合國及歐洲對伊朗的制裁並未恢復。

然而，這些歐洲國家為了彌補美國重啟制裁對伊朗帶來的衝擊而設想的機制，實現程度卻一直不佳，許多西方企業已不得不離開伊朗。這個國家現正面臨高通膨和經濟危機。

德黑蘭便以英法德未履行伊朗核協議的承諾為由，否認他們啟動彈回機制的合法性。

克里姆林宮今天表示，蒲亭（Vladimir Putin）與裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已通過電話，內容「觸及有關伊朗核計畫的情況」。此外未做進一步說明。

伊朗總統府則說，裴澤斯基安感謝蒲亭支持伊朗「進行鈾濃縮的權利」，而德黑蘭「現在不尋求、未來也永遠不會尋求打造核武」。