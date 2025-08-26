莫迪學位資訊屬個人信息 德里高院：大學無需公開

中央社／ 新德里25日專電

德里高等法院今天表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）的學位資訊屬於「個人信息」，德里大學不需要對外公開莫迪的學位或就學時的成績等資訊。

印度人報（The Hindu）報導，印度活動人士夏瑪（Neeraj Sharma）2016年向德里大學提出申請，要求查閱1978獲學士學位者的相關資訊，而具稱莫迪就是在那年畢業於德里大學的。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度中央資訊委員會（Central Information Commission, CIC）當年要求德里大學公開1978年那批學生的學號、姓名、成績等相關訊息，當時被該校以「不得與第三方分享個人資訊」為由拒絕。

德里大學認為，印度中央資訊委員會的命令，對全印度許多大學都造成「深遠的負面影響」。

德里大學表示，該校握有學生的資訊，但在不涉及公共利益的情況下，第三方的「只是因為好奇」，不該成為要求校方提供學生私人資訊的正當理由。

今日印度（India Today）提到，德里高等法院認為，相關規定明確顯示，大學有義務透過成績單，告知學生他們的成績，但這也說明了，成績是公布給學生本人，而非向大眾公開的。

莫迪的學歷問題一直是印度政壇中的焦點，包括小老百姓黨（AAP）為首的在野黨，也不斷對莫迪學歷的真實性提出質疑。

儘管莫迪所屬的執政黨印度人民黨（BJP）對外公開莫迪學位證書的副本，德里大學也證實其有效性，但相關的法律攻防始終不見停歇，本案也還可上訴到為高法院。

印度 莫迪 人資

