不埋單以軍回應？外國記者協會籲以色列「立刻解釋」5記者罹難慘劇

以色列25日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）造成至少20人死亡，其中5人是記者。這些記者分別為路透、美聯社和半島電視台等媒體工作，或和他們有合作，有的人是自由記者。以色列國防軍（IDF）回應稱襲擊並非針對記者。然而，英國BBC報導，外國記者協會（FPA）呼籲以色列軍方及總理辦公室，「立刻解釋此事」。

FPA在一份聲明中說：「這是加薩戰爭爆發以來，以色列對國際媒體記者發動的最致命襲擊之一。」

該組織表示，針對納瑟醫院的襲擊「毫無預警」，襲擊擊中該醫院一處外部樓梯，「記者們經常守在那和架設攝影機」。

FPA致力於支持世界各地記者。他們表示：「我們呼籲以色列政府徹底停止針對記者的可惡行為。」