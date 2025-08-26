聽新聞
上合天津峰會 擬設4中心及開發銀行

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中國大陸本周末將主辦上合組織天津峰會，習近平與廿多位外國領袖和十位國際組織負責人將出席。大陸駐俄大使張漢暉說，這次將討論加快建立反恐、禁毒、訊息安全及邊境安全四個專門中心，推動建設上合組織開發銀行等議題。

上合峰會將自卅一日至九月一日舉行，一日登場的峰會本身與上合+會議將是重頭戲，除了大陸國家主席習近平，俄羅斯總統普亭及印度總理莫迪等廿二位外國領袖，以及聯合國秘書長古特雷斯等都將出席。

俄國衛星通訊社昨日刊出對張漢暉的採訪內容，提到今年峰會各方將在安全、經貿等領域展開深入討論；推動建設上合組織開發銀行等融資保障機制，提供金融方面的公共產品；加強經貿、投資、能源與互聯互通等方面合作。

張漢暉表示，峰會將形成「天津宣言」，成員國還將結合抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年發表峰會宣言，發出上合組織在重大國際和地區問題上的共同聲音，峰會並將批准上合組織未來十年發展戰略。

從最初六個成員國到現在擁有廿六國的大家庭，上合組織走出一條新型區域合作之路。愈來愈多國家希望加入或加強合作。

反恐 習近平

