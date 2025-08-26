聽新聞
0:00 / 0:00

以軍襲加薩醫院至少20死 5人是記者

聯合報／ 國際中心／綜合報導

巴勒斯坦衛生官員說，以色列廿五日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少廿人喪命，其中包括五名分別為路透、美聯社、半島電視台工作的記者與自由新聞工作者。

路透報導，根據當地官員，路透約聘攝影記者馬士禮在以軍首波攻擊時身亡；路透另一名約聘平面攝影記者哈立德則在納瑟醫院第二波遇襲時受傷。

目擊者指出，救援人員、記者和其他人趕到遭受首波攻擊的醫院現場後，又發生第二波襲擊。

美聯社報導，罹難者包含卅三歲的達加，她自加薩戰爭爆發以來，就以自由新聞工作者身分持續與美聯社及其他新聞機構合作。

半島電視台也證實，旗下平面攝影記者薩拉瑪為罹難者之一。美國ＣＮＮ報導，自由記者塔哈也在這場襲擊中喪生。

巴勒斯坦新聞供應社為這起攻擊事件譴責以色列，指這代表「公開向自由媒體開戰，目的是恐嚇記者，阻止他們履行自己向世界揭露其罪行的職責」。

以軍對納瑟醫院的兩波遇襲發布聲明，指稱總參謀長扎米爾已下令對這起事件盡快展開初步調查，並對波及非相關人員造成的任何傷害感到遺憾。

以色列 加薩走廊 無國界記者

延伸閱讀

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

以色列襲擊加薩醫院至少19死 含路透、美聯、半島電視台記者

菲律賓籲以色列接受停戰提議 終止人道災難

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

相關新聞

以色列總理：若黎巴嫩解除真主黨武裝 願分階段撤軍

以色列總理內唐亞胡今天宣布，以國準備好支持黎巴嫩致力解除真主黨武裝的行動，並提出如果黎巴嫩按計畫繳獲真主黨的武器，以國部...

川李會登場前 李在明表明：難同意駐韓美軍戰略靈活

美東時間廿五日約中午（台灣時間廿六日約零時），美國總統川普與南韓總統李在明在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。

上合天津峰會 擬設4中心及開發銀行

中國大陸本周末將主辦上合組織天津峰會，習近平與廿多位外國領袖和十位國際組織負責人將出席。大陸駐俄大使張漢暉說，這次將討論...

以軍襲加薩醫院至少20死 5人是記者

巴勒斯坦衛生官員說，以色列廿五日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少廿人喪命，其中包括五名分別為路透、美聯社、半島電...

不埋單以軍回應？外國記者協會籲以色列「立刻解釋」5記者罹難慘劇

以色列25日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）造成至少20人死亡，其中5人是記者。這些記者...

涉嫌向中國大陸提供美軍基地信息 美籍男子在德被捕

德國聯邦檢察院對這名美國人提出起訴，指其涉嫌為中國從事間諜活動，此前他在駐德國的一處美軍基地工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。