以軍襲加薩醫院至少20死 5人是記者

巴勒斯坦衛生官員說，以色列廿五日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少廿人喪命，其中包括五名分別為路透、美聯社、半島電視台工作的記者與自由新聞工作者。

路透報導，根據當地官員，路透約聘攝影記者馬士禮在以軍首波攻擊時身亡；路透另一名約聘平面攝影記者哈立德則在納瑟醫院第二波遇襲時受傷。

目擊者指出，救援人員、記者和其他人趕到遭受首波攻擊的醫院現場後，又發生第二波襲擊。

美聯社報導，罹難者包含卅三歲的達加，她自加薩戰爭爆發以來，就以自由新聞工作者身分持續與美聯社及其他新聞機構合作。

半島電視台也證實，旗下平面攝影記者薩拉瑪為罹難者之一。美國ＣＮＮ報導，自由記者塔哈也在這場襲擊中喪生。

巴勒斯坦新聞供應社為這起攻擊事件譴責以色列，指這代表「公開向自由媒體開戰，目的是恐嚇記者，阻止他們履行自己向世界揭露其罪行的職責」。

以軍對納瑟醫院的兩波遇襲發布聲明，指稱總參謀長扎米爾已下令對這起事件盡快展開初步調查，並對波及非相關人員造成的任何傷害感到遺憾。