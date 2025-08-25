以色列總理：若黎巴嫩解除真主黨武裝 願分階段撤軍

以色列總理內唐亞胡今天宣布，以國準備好支持黎巴嫩致力解除真主黨武裝的行動，並提出如果黎巴嫩按計畫繳獲真主黨的武器，以國部隊將「分階段」撤軍。

法新社報導，以色列跟伊朗支持的真主黨（Hezbollah）去年爆發戰爭後，黎巴嫩軍方持續在該國南部部署，並摧毀真主黨在當地的基礎設施。

黎巴嫩一直設法解決解除真主黨武裝這項棘手問題，其內閣本月交付軍隊於今年底前研擬相關計畫的任務。

儘管以色列與黎巴嫩去年11月停火結束了兩國的戰爭，以國仍持續襲擊黎巴嫩，並稱在真主黨解除武裝前，以軍都會這麼做。

以色列部隊也繼續占領黎巴嫩南部5個他們認為具戰略重要性的地區。

根據內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室公布的聲明，他說：「以色列準備好支持黎巴嫩致力解除真主黨武裝的行動，共同努力為兩國創造更安全穩定的未來。」

內唐亞胡提到，若黎巴嫩政府按照計畫行事，以色列準備「採取互惠措施，包括與美國主導的安全機制協調，分階段減少以色列國防軍（IDF）的駐軍」。