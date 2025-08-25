涉嫌向中國大陸提供美軍基地信息 美籍男子在德被捕

德國聯邦檢察院對這名美國人提出起訴，指其涉嫌為中國從事間諜活動，此前他在駐德國的一處美軍基地工作。

檢方指控這名男子聯繫中國情報部門，意欲提供美軍的敏感信息。檢察部門在一份通報中稱，「有充分理由懷疑」這名男子「向外國情報部門表明願意進行秘密情報活動」。科布倫茨高等地方法院的國家安全庭將決定是否接受檢方起訴立案審查。

據檢方的起訴文件，這名男子在2017年到2023年間就職於美國國防部的一家民事承包公司。最遲在2020年，他開始在德國的一處美軍基地工作。

2024年夏季，他多次與中國政府部門接觸，表示願意經後者向中國情報部門提供有關美國軍隊的敏感信息。

對雇主心懷不滿？

但檢方經初步調查認為，嫌疑人當時未能成功向中方提供有關信息數據。據德新社報導，該男子對自己的雇主多有不滿。但這是否構成這名美國人出賣情報的可能動機，將進行進一步調查。

2024年11月初，此人在法蘭克福被德國聯邦刑事局逮捕，他的住所也被搜查。目前他仍在調查拘押中。聯邦刑事局與聯邦檢察院和憲法保護局聯合偵辦此案。

過去數月中，聯邦檢察院下令拘捕了多名涉嫌為中國情報部門從事間諜活動的人士。最為引人矚目的是德國選擇黨（AfD）前歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）的華裔助理被控間諜罪一案。此案本月初在德累斯頓高等地方法院開庭審理。

