孟加拉無力續援洛興雅難民 籲國際社會共尋解方

孟加拉政府首席顧問尤努斯今天表示，孟加拉已無餘力分配資源給國內130萬洛興雅難民，並敦促國際社會為這場危機尋求永續解決方案。

路透社報導，現有130萬名洛興雅（Rohingya）難民住在孟加拉，其中半數為孩童。他們大部分人是在2017年緬甸殘酷的軍事鎮壓下逃至孟加拉，聯合國調查人員稱之為「種族清洗的典型案例」。

2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯（MuhammadYunus）現在是孟加拉的實質總理，他指出從經濟、環境到治理方面，收容難民都對孟加拉造成龐大壓力。

尤努斯在一場會議中談到：「鑒於我們面臨的諸多挑戰，我們預期沒有餘力進一步自國內調動資源。」

他呼籲國際社會為洛興雅人返回家園，制定確實可行的計畫。

尤努斯說道：「全球議程必須繼續討論洛興雅問題及其永續解決方案，在他們返回家園前，他們需要我們的支持。」

他的評論正值洛興雅人流亡8週年，當時有70多萬洛興雅人於短短幾天內抵達孟加拉，將該國東南沿海城鎮科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）周邊地區，變成全球規模最大的難民定居地。