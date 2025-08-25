快訊

世界級實力助美重振造船業 成為首爾對華府談判籌碼

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
南韓總統李在明。 （歐新社）
南韓總統李在明。 （歐新社）

韓國總統李在明今天將與美國總統川普舉行首次峰會，韓國將以世界一流的造船實力，做為與華府談判的籌碼，協助美國振興造船業。

韓國前鋒日報（Korea Herald）披露，韓國造船業被視為首爾與華府關稅談判中的獨特籌碼，韓國世界級的造船實力將有助川普政府重振美國造船業的目標。

報導中引述多位匿名消息人士透露，韓國產業通商資源部長金正寬今年7月25日在紐約與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會晤時，提出了「讓美國造船再次偉大」（Make American Shipbuilding GreatAgain, MASGA）的計畫，以及韓美合作造船的願景。

而韓國兩大造船龍頭HD現代（HD Hyundai）及韓華集團（Hanwha Group）除了提高對美國的投資，也加強與美國造船業者的合作關係。

HD現代與美國造船廠Edison Chouest Offshore攜手合作，預計於2028年以前，在這家美國造船廠內打造中型貨櫃船。

去年韓華海洋（Hanwha Ocean）及韓華集團以1億美元（約新台幣30億元）收購的韓華費城造船廠（Hanwha Philly Shipyard）也拿下一份合約，將生產近50年來首艘由美國訂購、可出口至市場的液化天然氣（LNG）運輸船。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今年6月一篇專文指出，2024年韓國在新船訂單中以17%市占率排名全球第二，僅次於以71%排名第一的中國。

韓國擁有年產能超過220艘的大型造船廠，在商用船及專用船生產上都繳出良好的成績。

韓國造船龍頭之一的HD現代重工（HD HyundaiHeavy Industries）年產能達50艘船艦，並已向韓國海軍交付包括驅逐艦、巡防艦等超過80艘軍艦，同時還向菲律賓及紐西蘭等國提供後勤支援艦。

另一家大型造船廠韓華海洋也向韓國海軍提供驅逐艦、巡防艦及輕型巡防艦等軍艦。韓國海軍採購的24艘軍艦中，就有17艘來自韓華海洋。近期韓華海洋也與美國第七艦隊簽約，承包後勤支援艦與油料補給艦的維修工作。

此外，韓國也持續積極採用先進科技，包括簡化技術轉移至美國的科技。例如HD現代重工正與美國科技公司帕蘭泰爾技術公司（Palantir）合作，開發智慧造船廠。

這項新計畫將數位雙生（Digital Twins）技術整合納入從設計到生產的每個造船階段，可望協助振興美國造船業。

具體來說，數位雙生技術是將實體產品虛擬化呈現，運用造船廠專屬數據資料，從建模、模擬到原型設計來提升船舶設計與測試。

生產方面，數位雙生造船廠以加強資源分配與簡化製造流程，來提升生產力，最終甚至能協助造船廠更精準地控制設備與運作。

HD現代重工已與美國最大軍用造船廠杭廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls）簽署合作備忘錄，共同推動自動化、機器人化，以及導入人工智慧（AI）技術，以支持數位化造船廠，強化其對先進科技的應用。

美國 川普 李在明

