快訊

美股早盤降溫 川普當局放話「入股更多美企」…四大指數齊跌

高雄鳳山907戶停電搶修中 傳變電箱故障疑現爆炸聲冒煙

葉丙成涉性平案洩密 受害者到北檢控告違反個資法…教育部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列25日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院造成至少20人死亡，其中有5人是記者。法新社
以色列25日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院造成至少20人死亡，其中有5人是記者。法新社

英國天空新聞報導，哈瑪斯控制的巴勒斯坦衛生部表示，以色列25日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）造成至少20人死亡，其中有5人是記者。這些記者分別為路透、美聯社和半島電視台等媒體工作，或者和他們有合作，有的人是自由記者。而這些媒體都已證實記者死訊並表示哀悼。

據稱第一起襲擊針對納瑟醫院四樓，第二起襲擊則發生在救護人員試圖救出傷者和死者的時候。

半島電視台已在社群媒體Instagram發表聲明，他們的攝影記者薩拉馬（Mohammed Salama）在襲擊中遇害。

美聯社則報導，與美聯社合作的33歲自由記者瑪麗亞姆．達加（Mariam Dagga）不幸罹難，他們對此感到震驚且哀傷。美聯社還指出，達加報導了納瑟醫院醫生拯救飽受飢餓折磨的孩童時所面臨的困境。

路透報導，路透約聘攝影記者馬士禮（Hussam al-Masri）在以軍第1次攻擊時身亡，另一名約聘平面攝影記者哈立德（Hatem Khaled）則在納瑟醫院第2次遇襲時受傷。

美國CNN報導，自由記者塔哈（Moath Abu Taha）也在這場襲擊中喪生。

路透也證實塔哈的死訊，並稱他們有時會發布塔哈撰寫的新聞。路透聲明表示，對馬士禮和塔哈的親友致上最深切的哀悼與慰問，並將盡力提供他們支持。聲明還說，路透也已請求加薩和以色列當局協助提供受傷的哈立德緊急醫療協助，並希望以色列當局提供關於襲擊的更多資訊。

英國BBC證實，第五名因以軍襲擊納瑟醫院身亡的記者是記者阿齊茲（Ahmad Abu Aziz），據稱他是因為傷勢過重，不治而亡。

天空新聞指出，以色列國防軍（IDF）針對納瑟醫院兩次遇襲發布一份聲明，稱以軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）已指示對此盡快進行初步調查，並對無關個人造成的任何傷害感到遺憾，說襲擊並非針對記者。聲明還說，以色列國防軍在維護部隊安全的同時，也盡可能減輕對無關人員的傷害。

以色列

延伸閱讀

以色列襲擊加薩醫院至少19死 含路透、美聯、半島電視台記者

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

WHO員工在加薩遭以軍拘留 譚德塞證實「逾4週後獲釋」：感到寬慰

相關新聞

以色列總理：若黎巴嫩解除真主黨武裝 願分階段撤軍

以色列總理內唐亞胡今天宣布，以國準備好支持黎巴嫩致力解除真主黨武裝的行動，並提出如果黎巴嫩按計畫繳獲真主黨的武器，以國部...

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

英國天空新聞報導，哈瑪斯控制的巴勒斯坦衛生部表示，以色列25日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser Hospit...

稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台致歉

日本愛知電視台製作、11日在東京電視台系列播出的旅遊特別節目「深度地方之旅 發酵的台灣」當中，旁白將蔣介石稱為「台灣民主...

從駐韓美軍到台海議題 美韓峰會可能議題一次看

美國總統川普今天將在華府接待南韓總統李在明，兩人舉行首次高峰會。美韓於上月達成一項貿易協議，美國對南韓徵收的關稅，從川普...

涉嫌向中國大陸提供美軍基地信息 美籍男子在德被捕

德國聯邦檢察院對這名美國人提出起訴，指其涉嫌為中國從事間諜活動，此前他在駐德國的一處美軍基地工作。

孟加拉無力續援洛興雅難民 籲國際社會共尋解方

孟加拉政府首席顧問尤努斯今天表示，孟加拉已無餘力分配資源給國內130萬洛興雅難民，並敦促國際社會為這場危機尋求永續解決方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。