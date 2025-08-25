以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

英國天空新聞報導，哈瑪斯控制的巴勒斯坦衛生部表示，以色列25日兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）造成至少20人死亡，其中有5人是記者。這些記者分別為路透、美聯社和半島電視台等媒體工作，或者和他們有合作，有的人是自由記者。而這些媒體都已證實記者死訊並表示哀悼。

據稱第一起襲擊針對納瑟醫院四樓，第二起襲擊則發生在救護人員試圖救出傷者和死者的時候。

半島電視台已在社群媒體Instagram發表聲明，他們的攝影記者薩拉馬（Mohammed Salama）在襲擊中遇害。

美聯社則報導，與美聯社合作的33歲自由記者瑪麗亞姆．達加（Mariam Dagga）不幸罹難，他們對此感到震驚且哀傷。美聯社還指出，達加報導了納瑟醫院醫生拯救飽受飢餓折磨的孩童時所面臨的困境。

路透報導，路透約聘攝影記者馬士禮（Hussam al-Masri）在以軍第1次攻擊時身亡，另一名約聘平面攝影記者哈立德（Hatem Khaled）則在納瑟醫院第2次遇襲時受傷。

美國CNN報導，自由記者塔哈（Moath Abu Taha）也在這場襲擊中喪生。

路透也證實塔哈的死訊，並稱他們有時會發布塔哈撰寫的新聞。路透聲明表示，對馬士禮和塔哈的親友致上最深切的哀悼與慰問，並將盡力提供他們支持。聲明還說，路透也已請求加薩和以色列當局協助提供受傷的哈立德緊急醫療協助，並希望以色列當局提供關於襲擊的更多資訊。

英國BBC證實，第五名因以軍襲擊納瑟醫院身亡的記者是記者阿齊茲（Ahmad Abu Aziz），據稱他是因為傷勢過重，不治而亡。

天空新聞指出，以色列國防軍（IDF）針對納瑟醫院兩次遇襲發布一份聲明，稱以軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）已指示對此盡快進行初步調查，並對無關個人造成的任何傷害感到遺憾，說襲擊並非針對記者。聲明還說，以色列國防軍在維護部隊安全的同時，也盡可能減輕對無關人員的傷害。