稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台致歉

日本愛知電視台製作、11日在東京電視台系列播出的旅遊特別節目「深度地方之旅 發酵的台灣」當中，旁白將蔣介石稱為「台灣民主化之父」，引來抗議。愛知電視台今天在官網刊登更正與致歉聲明，表示錯誤來自於「對歷史的認識不足」。

節目中，日本演員速水茂虎道擔任導覽，介紹台灣的魅力。在台北知名的圓山大飯店，圓山飯店董事長葉菊蘭親自出面導覽。然而，旁白卻介紹說，「這家飯店是由台灣民主化之父蔣介石的妻子宋美齡所建造」。在另一個場景，中文對話的翻譯也把蔣介石描述為「被稱為台灣之父」，但實際對話根本沒有這段內容。

節目製作團隊疑似誤譯，甚至是超譯，一播出立即被罵翻。

愛知電視台的聲明表示，8月11日播出的節目中，出現了部分與一般歷史認識不符的描述。節目中針對台北市的一家飯店，介紹為「這家飯店是台灣民主化之父蔣介石的妻子宋美齡所建造」。然而，台灣民主化是在蔣介石逝世之後才發生，與歷史事實有所出入，因此關於「民主化之父」的描述將予以更正並刪除。此外，中文對話的翻譯部分，把蔣介石譯為「被稱為台灣之父」，但實際對話中並沒有這樣的說法。

聲明表示，「發生這樣的錯誤，主要原因在於歷史認識不足，以及與口譯的確認作業不夠周全。我們向相關人士及所有觀眾致以誠摯的歉意。今後若再行播放該節目，會重新編輯並修正有問題的部分後才公開。我們嚴肅看待此次事件，今後將徹底加強播出前的事實確認，全力避免這類錯誤再次發生」。

產經新聞報導，國共內戰後敗退到台灣的蔣介石，一方面對抗中國共產黨，一方面在台灣實施威權統治，引發鎮壓民眾的228事件。台灣真正走向民主化，是在蔣介石1975年去世後，至1996年實行總統直選，由前總統李登輝主導，也因此李登輝普遍被視為「台灣民主化之父」。

「日本李登輝之友」事務局長柚原正敬批評說，「這是太過低級的錯誤，感覺是現場口譯有意為之。而電視台沒有檢查出來，這和日本放送協會（NHK）國際放送的播音員脫稿播報有類似之處」。

去年8月19日，NHK國際放送（廣播）直播節目中，一名中國籍男性播音員在播報日本靖國神社遭中國人塗鴉新聞時，脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，並以英文說出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論，時間約20秒。這起事件引發軒然大波，多名主管遭到減薪處分，負責國際放送的理事傍田賢治辭職。