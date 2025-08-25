埃及抗議人士聲援加薩 控駐外使館人員施暴

快訊

中央社／ 開羅25日專電

近日不少埃及駐外大使館面臨民眾為聲援加薩而舉行的抗議活動，受影響的埃及駐外大使館已蔓延16國。在愈演愈烈的抗議活動中，有抗議民眾指控埃及使館人員使用暴力。

8月21日開始，包括臉書（Facebook）在內的社交媒體廣傳一段影片，顯示位於紐約聯合國總部的埃及代表團辦公大樓門口外，代表團安全人員毆打2名青少年並將他們拖入大樓內。

這2名遭施暴對待的青少年，21日於埃及代表團大樓外參加示威活動，抗議以色列持續對加薩地區攻擊，還封鎖人道物資不給進入加薩地區，使得加薩人民深陷嚴重饑荒；示威人士同時呼籲埃及政府停止成為以色列對加薩實施種族滅絕的「共犯」。

2名埃及裔美國籍青少年的父親薩馬克（Akram Al-Sammak）在影片中說，他的2個兒子雅新（Yassin，22歲）和阿里（Ali，15歲）因參加在紐約聯合國埃及代表團外舉行的聲援巴勒斯坦人和平示威活動，要求以色列開放拉法關卡（Rafah Crossing），使人道主義援助物資可進入加薩地區，卻遭到埃及使館人員的暴力對待。

薩馬克說：「我的小兒子站在人行道上，代表團成員將他拉向代表團門口。當他試圖反抗，且他的哥哥過來幫忙時，代表團成員便強行將2名男孩拖入大樓內，用鐵鍊毆打他們，還用鐵鍊勒住大兒子的脖子，並捏造他犯下故意破壞財產罪。」

薩馬克強調，示威當時有影片片段可清楚顯示，2名青少年都是被襲擊的受害者。

在社交媒體分享事件過程影片的埃及活動人士胡塞尼（Mustafa Al-Husseini）表示，埃及外交部指示代表團進行此種暴力行動。他說：「埃及外交部長最近要求代表團工作人員壓制和平示威者的指示，違反美國法律。」

胡塞尼指出，他曾多次在華盛頓和紐約的埃及外交機構外抗議，但從未發生過類似事件。他警告稱，這起事件代表事態嚴重升級，並期待美國人權組織介入。

中東媒體「新阿拉伯報」（New Arab）報導，7月開始，民眾在不同國家的埃及駐外大使館館外進行抗議活動。抗議人士主要訴求是要求開放位於加薩和埃及西奈半島之間的拉法關卡，以讓人道主義援助物資進入加薩地區。

報導說，迄今為止，這些在埃及駐外使館外的抗議活動已蔓延至英國、荷蘭、比利時、土耳其和利比亞等16國。7月21日，一名埃及活動人士象徵性地將位於海牙的駐荷蘭大使館大門用鐵鍊綁起來，這名活動人士後來也被使館人員帶入大樓內。

埃及使館上鐵鍊事件使其他各地類似抗議活動開始升溫，全球多國引發類似行動浪潮。抗議人士採取如用鏈條套住使館大門、在使館牆上噴漆，以及敲打鍋碗瓢盆等方式，象徵以色列在加薩地區造成的人為饑荒。各地埃及駐外使館外的抗議活動愈演愈烈。

埃及前駐聯合國特使阿哈姆丁（Moataz Ahamdin）向「新阿拉伯報」說：「我希望未來對於此類抗議活動的反應能更加平衡。如果讓抗議活動演變為暴力事件，外國政府將會介入維護安全。」

新阿拉伯報聯絡上埃及代表團人員時，代表團拒絕對此事件發表評論。

