快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

李在明訪美同時派團訪中 體現實用外交求平衡

中央社／ 首爾25日專電
南韓總統李在明攜夫人金惠景24日從東京搭專機前往華府，將在美東時間25日中午12時（台灣時間26日零時）會見美國總統川普。歐新社
南韓總統李在明攜夫人金惠景24日從東京搭專機前往華府，將在美東時間25日中午12時（台灣時間26日零時）會見美國總統川普。歐新社

韓國總統李在明訪美，將與美國總統川普會談，但同時也派出特使團訪中，被認為是為平衡在美中之間的關係，體現李在明政府強調的「實用外交」原則。

韓國前國會議長朴炳錫24日率領總統特使團在北京會晤中國外交部長王毅，並轉交李在明的親筆信，強調韓國新政府高度重視韓中關係，希望推動兩國關係更成熟發展。

韓媒分析，這次派遣特使團是為了以韓美同盟作為韓國外交政策基礎的同時，向中方傳達「不會輕忽對中關係」的訊息。

韓聯社引述韓國國立外交院研究教授崔鎮白（音譯）說法指出，韓國政府在李在明訪問美國的同時，派出特使團前往中國，看起來是出於實用外交的做法。

中方對此表達歡迎的同時，也透過發表了牽制美國的訊息，例如強調守護國際自由貿易體系，反對保護主義，強化在聯合國等框架內的溝通等，被認為是針對川普政府發起的關稅戰。

另一方面，韓中外交部就特使團這次訪中所發表的新聞稿，仍能看出雙方的一些立場差異。中國外交部在新聞稿中提到，特使團表示尊重「一個中國」原則，卻沒有寫到韓方提及兩國之間的暫定措施水域（PMZ）問題。

川普 外交部 李在明

延伸閱讀

從駐韓美軍到台海議題 美韓峰會可能議題一次看

造船業MASGA 躍美韓貿易談判桌

南韓特使團抵北京見王毅 轉交總統李在明親筆信

李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

相關新聞

從駐韓美軍到台海議題 美韓峰會可能議題一次看

美國總統川普今天將在華府接待南韓總統李在明，兩人舉行首次高峰會。美韓於上月達成一項貿易協議，美國對南韓徵收的關稅，從川普...

遭多次傳喚但保持緘默 南韓獨檢組可能29日起訴前第一夫人金建希

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）25日第四次傳喚金建希，她對大部分指控拒絕陳述。獨檢組...

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

美國地質調查所（USGS）網站顯示，台灣時間25日約下午2時48分，俄羅斯千島群島東方外海發生規模6.1地震，深度10公...

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

日本自民黨在上月的參院選舉慘敗後，使日相石破茂面臨下台的壓力，然而多間日媒今天公布的民調顯示，石破內閣8月的支持率回升

李在明訪美同時派團訪中 體現實用外交求平衡

韓國總統李在明訪美，將與美國總統川普會談，但同時也派出特使團訪中，被認為是為平衡在美中之間的關係，體現李在明政府強調的「...

李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

韓聯社25日報導，南韓總統李在明24日搭專機赴華府途中受訪，證實美方提出駐韓美軍戰略靈活性的意見，韓方難以同意，但韓美有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。