李在明訪美同時派團訪中 體現實用外交求平衡

韓國總統李在明訪美，將與美國總統川普會談，但同時也派出特使團訪中，被認為是為平衡在美中之間的關係，體現李在明政府強調的「實用外交」原則。

韓國前國會議長朴炳錫24日率領總統特使團在北京會晤中國外交部長王毅，並轉交李在明的親筆信，強調韓國新政府高度重視韓中關係，希望推動兩國關係更成熟發展。

韓媒分析，這次派遣特使團是為了以韓美同盟作為韓國外交政策基礎的同時，向中方傳達「不會輕忽對中關係」的訊息。

韓聯社引述韓國國立外交院研究教授崔鎮白（音譯）說法指出，韓國政府在李在明訪問美國的同時，派出特使團前往中國，看起來是出於實用外交的做法。

中方對此表達歡迎的同時，也透過發表了牽制美國的訊息，例如強調守護國際自由貿易體系，反對保護主義，強化在聯合國等框架內的溝通等，被認為是針對川普政府發起的關稅戰。

另一方面，韓中外交部就特使團這次訪中所發表的新聞稿，仍能看出雙方的一些立場差異。中國外交部在新聞稿中提到，特使團表示尊重「一個中國」原則，卻沒有寫到韓方提及兩國之間的暫定措施水域（PMZ）問題。