民調：菲律賓人不信任中國大陸 視中為最大威脅

中央社／ 馬尼拉25日專電

菲律賓民調機構OCTA Research今天公布民意調查，顯示有8成以上菲律賓民眾不信任中國、有7成以上民眾視中國為菲律賓的「最大威脅」。

OCTA Research這份有關中國和南海的民意調查，是於7月12日至17日所作，受訪者為1200名18歲以上成年人，誤差值正負3%，信心水準95%。

調查顯示，85%菲律賓民眾不信任中國，僅有15%認為中國可信，其中55歲至64歲年齡層的不信任比率最高，達89%。

有74%菲律賓民眾認為中國是菲律賓的最大威脅，遠高於並列第2名的俄羅斯與北韓（4%），最主要的原因是中國在南海的侵犯行為，其他理由包括中國走私商品損及本土產業、中國人在菲犯罪事件增加，以及中國勞工造成的就業競爭等。

此外，有76%菲律賓人支持政府在南海宣示主權，19%未能決定，僅3%不支持。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，民調顯示民眾已瞭解菲律賓在南海面對的威脅以及政府為捍衛海事權益的努力，這使菲律賓軍方更有決心保護領土。

菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，其中向南海延伸出的部分與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

本月11日，中國軍艦與海警船在南海黃岩島（又稱民主礁）海域驅逐菲律賓海岸防衛隊巡邏艇，雖然最終導致中方兩艦自撞，但觀察人士視中方動用軍艦為升高緊張局勢。

此外，菲律賓軍方最近監控到5艘海警船、11艘剛性充氣船（RHIB）和其他海上民兵船，在仁愛暗沙附近進行高壓水柱噴射演習及其他操演。

菲律賓老舊軍艦「馬德雷山號」（BRP SierraMadre）就坐灘於仁愛暗沙，作為菲律賓的主權象徵，時值菲律賓軍方即將為艦上士兵運補，外界正擔憂中國可能正準備阻撓運補，甚至強行登艦。

軍艦 南海 菲律賓

相關新聞

從駐韓美軍到台海議題 美韓峰會可能議題一次看

美國總統川普今天將在華府接待南韓總統李在明，兩人舉行首次高峰會。美韓於上月達成一項貿易協議，美國對南韓徵收的關稅，從川普...

遭多次傳喚但保持緘默 南韓獨檢組可能29日起訴前第一夫人金建希

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）25日第四次傳喚金建希，她對大部分指控拒絕陳述。獨檢組...

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

美國地質調查所（USGS）網站顯示，台灣時間25日約下午2時48分，俄羅斯千島群島東方外海發生規模6.1地震，深度10公...

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

日本自民黨在上月的參院選舉慘敗後，使日相石破茂面臨下台的壓力，然而多間日媒今天公布的民調顯示，石破內閣8月的支持率回升

李在明訪美同時派團訪中 體現實用外交求平衡

韓國總統李在明訪美，將與美國總統川普會談，但同時也派出特使團訪中，被認為是為平衡在美中之間的關係，體現李在明政府強調的「...

李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

韓聯社25日報導，南韓總統李在明24日搭專機赴華府途中受訪，證實美方提出駐韓美軍戰略靈活性的意見，韓方難以同意，但韓美有...

