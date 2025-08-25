日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

日本自民黨在上月的參院選舉慘敗後，使日相石破茂面臨下台的壓力，然而多間日媒今天公布的民調顯示，石破內閣8月的支持率回升。

法新社報導，石破茂去年就任自民黨總裁（黨主席），進而被指名為日本首相。他上任後，自民黨接連在去年的眾議院大選與今年的參議院選舉，失去過半席次，淪為「少數執政黨」，不過，他目前頂住黨內要求辭職下台的聲浪。

日本「讀賣新聞」今天公布的民調顯示，石破內閣的支持率為39%，比7月20日參院選舉後，上升了17個百分點。

「讀賣新聞」在本月22日到24日實施全國性民意調查。這份民調顯示，50%受訪者認為石破茂應該留任，42%認為應辭職；而在前一次於7月實施的民調則顯示，54%認為應辭職、35%支持留任。

而日本共同社於本月23日與24日實施的最新民調也顯示，石破內閣的支持率上升到35.4%，較上月參院選舉結果出爐後的民調，多了12.5個百分點；而石破內閣的不支持率為49.8%。

共同社這份民調也顯示，關於負起自民黨在參議院敗選的責任，有40%受訪者認為石破茂應引咎辭職，較前一次選後立即實施的調查下降11.6個百分點，而這次調查有57.5%受訪者認為石破茂不須辭職，超過認為應下台的意見。

另一家日媒「每日新聞」本月23日與24日實施的最新民調則顯示，石破內閣的支持率為33%，較前一次7月底的民調上升4個百分點。這也是今年2月以來，石破內閣支持率在這項民調重回3字頭。

「讀賣新聞」把石破茂內閣支持率回升，歸因於石破茂政府近期與美國談妥貿易協議，以及中央政府致力平抑米價的努力。

日本參院選舉結束後，美國總統川普隨即宣布與日本談妥貿易協議，且把原先威脅的關稅從25%降至15%，同時降低汽車關稅至同一水準。

「讀賣新聞」的最新民調顯示，42%受訪者肯定石破政府與川普政府的談判，高於6月的29%。

另外，有高達86%受訪者認同政府調整稻米政策，增加產量以因應飆漲的米價。