快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

聽新聞
0:00 / 0:00

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本首相石破茂。美聯社
日本首相石破茂。美聯社

日本自民黨在上月的參院選舉慘敗後，使日相石破茂面臨下台的壓力，然而多間日媒今天公布的民調顯示，石破內閣8月的支持率回升。

法新社報導，石破茂去年就任自民黨總裁（黨主席），進而被指名為日本首相。他上任後，自民黨接連在去年的眾議院大選與今年的參議院選舉，失去過半席次，淪為「少數執政黨」，不過，他目前頂住黨內要求辭職下台的聲浪。

日本「讀賣新聞」今天公布的民調顯示，石破內閣的支持率為39%，比7月20日參院選舉後，上升了17個百分點。

「讀賣新聞」在本月22日到24日實施全國性民意調查。這份民調顯示，50%受訪者認為石破茂應該留任，42%認為應辭職；而在前一次於7月實施的民調則顯示，54%認為應辭職、35%支持留任。

而日本共同社於本月23日與24日實施的最新民調也顯示，石破內閣的支持率上升到35.4%，較上月參院選舉結果出爐後的民調，多了12.5個百分點；而石破內閣的不支持率為49.8%。

共同社這份民調也顯示，關於負起自民黨在參議院敗選的責任，有40%受訪者認為石破茂應引咎辭職，較前一次選後立即實施的調查下降11.6個百分點，而這次調查有57.5%受訪者認為石破茂不須辭職，超過認為應下台的意見。

另一家日媒「每日新聞」本月23日與24日實施的最新民調則顯示，石破內閣的支持率為33%，較前一次7月底的民調上升4個百分點。這也是今年2月以來，石破內閣支持率在這項民調重回3字頭。

「讀賣新聞」把石破茂內閣支持率回升，歸因於石破茂政府近期與美國談妥貿易協議，以及中央政府致力平抑米價的努力。

日本參院選舉結束後，美國總統川普隨即宣布與日本談妥貿易協議，且把原先威脅的關稅從25%降至15%，同時降低汽車關稅至同一水準。

「讀賣新聞」的最新民調顯示，42%受訪者肯定石破政府與川普政府的談判，高於6月的29%。

另外，有高達86%受訪者認同政府調整稻米政策，增加產量以因應飆漲的米價。

內閣 民調 石破茂

延伸閱讀

自民黨幹事長森山裕去留受關注 恐牽動石破茂下台時機

二戰終戰80周年 相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

擁核才能嚇阻敵人？日本是否正在走向「共享核武」的分界點

李在明會晤石破茂！23日起訪日談韓美日合作 韓媒指這一點不尋常

相關新聞

遭多次傳喚但保持緘默 南韓獨檢組可能29日起訴前第一夫人金建希

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）25日第四次傳喚金建希，她對大部分指控拒絕陳述。獨檢組...

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

美國地質調查所（USGS）網站顯示，台灣時間25日約下午2時48分，俄羅斯千島群島東方外海發生規模6.1地震，深度10公...

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

日本自民黨在上月的參院選舉慘敗後，使日相石破茂面臨下台的壓力，然而多間日媒今天公布的民調顯示，石破內閣8月的支持率回升

李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

韓聯社25日報導，南韓總統李在明24日搭專機赴華府途中受訪，證實美方提出駐韓美軍戰略靈活性的意見，韓方難以同意，但韓美有...

日韓表面強化與美同盟 私下為「轉身離去」思考B計畫

美國總統川普的反覆無常，為全球盟國帶來不安。繼法國總統馬克宏呼籲歐洲戰略自主之後，原本在國家安全上極仰仗美國的日韓兩國，也在討論戰略自主，甚至熱議核武研發。本文揭露日韓現在除了明面上強化與美同盟，私底下已為有朝一日的「轉身而去」做準備。

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

以色列軍方即將展開大規模攻勢奪取加薩市之際，這座加薩的文化與經濟重鎮早已陷入混亂。美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。