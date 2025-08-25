遭多次傳喚但保持緘默 南韓獨檢組可能29日起訴前第一夫人金建希

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）25日第四次傳喚金建希，她對大部分指控拒絕陳述。獨檢組可能在29日起訴金建希。

獨檢助理朴相鎮當天在記者會表示，金建希當地時間當天上午10時到案接受調查，她基本上行使緘默權。獨檢組一名負責人透露，有鑑於金建希的羈押期限是本月31日，獨檢組計畫29日左右起訴金建希。

南韓法院12日深夜簽發對金建希的拘捕令，獨檢組分別於14日、18日和21日共三次傳喚金建希，針對她涉嫌參與德意志汽車股票操縱、干預國民力量黨國會議員選舉提名、透過「乾真法師」全成培非法接受統一教相關人士請託等案進行調查。但金建希基本上全程行使緘默權。