快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

柬埔寨下議院通過法律 可撤銷叛國者公民身分

中央社／ 金邊25日綜合外電報導

柬埔寨國會今天通過法律，對於因勾結外國勢力而以叛國罪定罪者，准許撤銷其公民身分。長期執政的柬埔寨人民黨持續打壓反對派下，人權團體擔憂，該法將用於消除異議聲音。

法新社報導，出席柬埔寨下議院國民議會（NationalAssembly）院會的120名議員，包含總理洪馬內（HunManet），全部一致投下贊成票通過這項法案。

長期以來，人權觀察團體一直指控柬埔寨政府利用嚴刑峻法，扼殺反對陣營及合法的政治辯論。

由50個人權團體組成的聯盟昨天發布聲明，警告這項法律「將對柬埔寨全體國民的言論自由造成災難性寒蟬效應」。

聲明還提到：「這項措辭模糊的法律在實施過程中遭到濫用，根據種族、政治觀點、言論和行動打擊特定人士的風險實在過高，以致令人無法接受。」

這項法律仍得獲得柬埔寨上議院通過，才能由國家元首頒布成法，但這兩道程序都被認為只是走過場。

路透社報導，柬埔寨2018年國會大選前一年，最高法院裁決查禁柬埔寨救國黨（Cambodian NationalRescue Party）。在這之後，柬國當局加強鎮壓反對柬埔寨人民黨（CPP）的勢力，許多著名政治人物出逃以免遭到逮捕。

柬埔寨此後舉行了大規模審判，涉及100多位反對派人士，許多人在缺席的情況下因叛國和煽動罪名被判入獄。

人權 法律 柬埔寨

延伸閱讀

專騙大陸人！新竹地檢瓦解跨國詐欺機房 起訴27人追金流10億

飼養銀龍魚想搞錢大展鴻圖？天道盟、四海幫組詐團 刑事局逮17人

押29詐欺犯回國！日本派80名搜查員包機飛柬埔寨 規模罕見

部桃深耕新南向 醫療團隊攜手企業柬埔寨傳健康與希望

相關新聞

遭多次傳喚但保持緘默 南韓獨檢組可能29日起訴前第一夫人金建希

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）25日第四次傳喚金建希，她對大部分指控拒絕陳述。獨檢組...

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

美國地質調查所（USGS）網站顯示，台灣時間25日約下午2時48分，俄羅斯千島群島東方外海發生規模6.1地震，深度10公...

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

日本自民黨在上月的參院選舉慘敗後，使日相石破茂面臨下台的壓力，然而多間日媒今天公布的民調顯示，石破內閣8月的支持率回升

李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

韓聯社25日報導，南韓總統李在明24日搭專機赴華府途中受訪，證實美方提出駐韓美軍戰略靈活性的意見，韓方難以同意，但韓美有...

日韓表面強化與美同盟 私下為「轉身離去」思考B計畫

美國總統川普的反覆無常，為全球盟國帶來不安。繼法國總統馬克宏呼籲歐洲戰略自主之後，原本在國家安全上極仰仗美國的日韓兩國，也在討論戰略自主，甚至熱議核武研發。本文揭露日韓現在除了明面上強化與美同盟，私底下已為有朝一日的「轉身而去」做準備。

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

以色列軍方即將展開大規模攻勢奪取加薩市之際，這座加薩的文化與經濟重鎮早已陷入混亂。美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。