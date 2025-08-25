趕在中資進入前 澳洲將加快腳步批准與諾魯安全條約
由於擔心中國對諾魯的10億澳元（約6.4885億美元）投資提案，可能違反澳洲與諾魯簽訂的安全與經濟條約，澳洲官員今天表示，將尋求在下月之前批准該條約。
路透社報導，人口1.2萬的諾魯本月稍早宣布與鮮為人知的「中國鄉村振興與發展公司」達成投資協議。
諾魯和澳洲領袖去年12月宣布簽署條約，澳洲承諾提供1億澳元的預算支持和4000萬澳元的安全援助，並得以否決中國在諾魯安全、銀行和電信等關鍵領域的參與。
諾魯已批准該條約，但由於澳洲國會因全國大選解散數月，澳洲目前尚未批准。
澳洲外交貿易部官員泰特薩（Mark Tattersall）今天在審查該條約的國會委員會上表示：「我們必須盡快推進並批准該條約。」
諾魯政府先前發布的新聞稿指出，這家中國公司將投資諾魯的再生能源、磷礦業、海洋漁業和海上基礎設施、水資源與環境系統、現代農業系統、生態旅遊、綠色交通系統、醫療、文化交流平台等領域。
泰特薩表示，由於擔心協議可能牴觸澳洲安全條約，澳洲外交官曾就中諾協議的問題詢問中國和諾魯。
他表示，諾魯回覆指出，內閣尚未考慮中國的投資。
