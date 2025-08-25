快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

趕在中資進入前 澳洲將加快腳步批准與諾魯安全條約

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導

由於擔心中國對諾魯的10億澳元（約6.4885億美元）投資提案，可能違反澳洲與諾魯簽訂的安全與經濟條約，澳洲官員今天表示，將尋求在下月之前批准該條約。

路透社報導，人口1.2萬的諾魯本月稍早宣布與鮮為人知的「中國鄉村振興與發展公司」達成投資協議。

諾魯和澳洲領袖去年12月宣布簽署條約，澳洲承諾提供1億澳元的預算支持和4000萬澳元的安全援助，並得以否決中國在諾魯安全、銀行和電信等關鍵領域的參與。

諾魯已批准該條約，但由於澳洲國會因全國大選解散數月，澳洲目前尚未批准。

澳洲外交貿易部官員泰特薩（Mark Tattersall）今天在審查該條約的國會委員會上表示：「我們必須盡快推進並批准該條約。」

諾魯政府先前發布的新聞稿指出，這家中國公司將投資諾魯的再生能源、磷礦業、海洋漁業和海上基礎設施、水資源與環境系統、現代農業系統、生態旅遊、綠色交通系統、醫療、文化交流平台等領域。

泰特薩表示，由於擔心協議可能牴觸澳洲安全條約，澳洲外交官曾就中諾協議的問題詢問中國和諾魯。

他表示，諾魯回覆指出，內閣尚未考慮中國的投資。

諾魯 澳洲 外交官

延伸閱讀

政治干預？高科大阿波羅太陽能車征戰澳洲 師生憂大會官網看不到國旗

反制大陸在南海活動！菲律賓、澳洲將簽署新防禦協議

諾魯與中資簽200億協議 澳專家：不是宣傳就是被耍

亞洲盃男籃／中國決賽飲恨澳洲仍創近10年最佳 換血有成未來可期

相關新聞

遭多次傳喚但保持緘默 南韓獨檢組可能29日起訴前第一夫人金建希

韓聯社報導，南韓負責調查前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）25日第四次傳喚金建希，她對大部分指控拒絕陳述。獨檢組...

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

美國地質調查所（USGS）網站顯示，台灣時間25日約下午2時48分，俄羅斯千島群島東方外海發生規模6.1地震，深度10公...

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

日本自民黨在上月的參院選舉慘敗後，使日相石破茂面臨下台的壓力，然而多間日媒今天公布的民調顯示，石破內閣8月的支持率回升

李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

韓聯社25日報導，南韓總統李在明24日搭專機赴華府途中受訪，證實美方提出駐韓美軍戰略靈活性的意見，韓方難以同意，但韓美有...

日韓表面強化與美同盟 私下為「轉身離去」思考B計畫

美國總統川普的反覆無常，為全球盟國帶來不安。繼法國總統馬克宏呼籲歐洲戰略自主之後，原本在國家安全上極仰仗美國的日韓兩國，也在討論戰略自主，甚至熱議核武研發。本文揭露日韓現在除了明面上強化與美同盟，私底下已為有朝一日的「轉身而去」做準備。

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

以色列軍方即將展開大規模攻勢奪取加薩市之際，這座加薩的文化與經濟重鎮早已陷入混亂。美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。