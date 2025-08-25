停火後也有商機！歐新創拚鐵穹級低成本防無人機技術 吸金力道強

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲多家防空技術新創企業近期獲得知名創投注資，力拚開發出具成本效益、能攔截無人機襲擊的防空技術。路透
在俄羅斯持續以無人機攻擊烏克蘭的背景下，為應對日益嚴峻的空防威脅，歐洲多家防空技術新創企業近期獲得知名創投注資，旨在開發具成本效益的新型攔截系統，以彌補西方傳統防空模式之不足。

英國金融時報報導，包括Lakestar、Lux Capital、Accel在內多家知名創投機構，近期紛紛投資歐洲防空新創公司。例如，德國的Cambridge剛完成1億美元融資，使其估值達約4億美元；英國的Tytan籌得超過1,500萬歐元；瑞典Nordic Air Defence也在早期募資中獲得440萬美元。

Tytan政府事務與業務拓展主管Max Enders指出，歐洲存在「嚴重的防禦能力落差」，西方以昂貴飛彈攔截低成本無人機的傳統作戰模式，在烏克蘭戰場證實已經失效。該公司計劃採用現成硬體或3D列印零件，結合AI偵測與攔截技術，確保成本始終低於擊落目標。其首款產品Tytan Interceptor專為前線防禦所設計，時速可達250公里。

Cambridge的Skyhammer攔截器主要鎖定大型無人機與巡弋飛彈，時速可達700公里，射程30公里。預計將採火箭動力的下一代Starhammer尚在開發階段。

兩家公司都承認，擴大產能是未來幾個月的關鍵挑戰。他們強調，先進防空系統的的需求不會因俄烏戰爭可能停火而消退，市場將長期存在。

 

英國 俄烏戰爭 巡弋飛彈

