俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

菲律賓籲以色列接受停戰提議 終止人道災難

中央社／ 馬尼拉25日專電

菲律賓外交部今天「強烈呼籲」以色列聽取國際社會的聲音，接受停戰提議，終止加薩地區的人道災難。

菲律賓外交部發表聲明說，菲律賓與國際社會一起「緊急呼籲」終結日益惡化的加薩人道災難。

聲明稱，菲律賓對近期事態發展深感關切，包括以色列政府計劃全面軍事接管加薩、持續限制食物和水等救命物資的輸送、平民大規模流離失所、影響平民的攻擊以及有關約旦河西岸定居點擴張的報導。

菲律賓外交部指出，這些事態發展加劇了原先已嚴峻的人道局勢，並進一步削弱了中東實現公正、長久和全面和平的前景。

聲明說：「菲律賓強烈呼籲以色列聽取停火建議，作為保護平民以及重建和平之路的關鍵步驟。」

今年6月，菲律賓與另148個國家在聯合國大會緊急特別會議上，投票採納一項決議案，要求加薩衝突雙方「立即、無條件、永久」停火。

加薩戰爭於2023年10月爆發，根據聯合國今年8月公布的報告，至少6萬1700多人喪生、15萬4500人受傷，190萬人被迫逃離家園，加薩地區發生嚴重糧食、飲水、醫療和燃料危機。

聯合國本月稍早已正式宣布加薩發生饑荒，指責以色列在超過22個月的戰爭期間「系統性阻撓」人道救援。

在卡達、埃及與美國的斡旋下，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2次短暫停火，但新一輪談判上個月再次破局，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布將占領整個加薩走廊。

根據外電報導，以色列軍機和戰車最近攻擊了加薩市東方及北方郊區。儘管面臨各國擔憂，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）24日表示繼續推進針對加薩的攻勢。

