烏克蘭獨立日氛圍低沉 利維夫民眾緬懷戰亡親人

8月24日為烏克蘭獨立日，紀念1991年宣布脫離蘇聯獨立，但在戰爭陰霾下，烏國多地未舉行大型活動，以避免人群聚集。西部城市利維夫（Lviv）當地居民在沉重氛圍中度過獨立日，並舉行紀念陣亡軍人的儀式，盼望戰事早日落幕。

烏克蘭今年邁入獨立第34年，利維夫市區自清晨起氣氛凝重。市中心廣場透過廣播播放默哀訊號，行人、攤販、店員與顧客聞聲停下動作，肅立默哀1分鐘，向在戰爭中犧牲的士兵致敬。

「以前可以感受到節日的氛圍，現在已經快4年了，已經沒有那樣的感覺了。」來自基輔的伊琳娜（Iryna） 與朋友尤莉婭（Julia）特地前來利維夫短暫休息。她說：「來走走、喝杯咖啡、試著有點休息，因為利維夫相對平靜，沒有那麼多空襲警報或爆炸聲。」

尤莉婭回憶，戰爭初期從東部哈爾科夫一路逃往西部，在地下室中安撫年幼女兒入睡。「我用手捂住她的耳朵，希望她聽不見（爆炸聲）。」她說，「我們只希望戰爭早點結束，重建烏克蘭，奪回我們的領土，頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）以及克里米亞（Crimea）。」

上午11時許，利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）與多名政府代表前往當地歷史悠久的利查基夫公墓（Lychakiv Cemetery），舉行紀念儀式。神職人員進行祈禱與聖歌儀式，數百名民眾不畏風雨列隊出席，神情哀傷，不少人潸然淚下。官員們向陣亡士兵獻花並慰問家屬，儀式最後以鳴槍禮結束。

公墓中藍黃烏克蘭國旗隨風飄揚，墓前擺滿鮮花與花圈，有軍人家屬默默守候在墓前，低頭追思。

年輕女子瓦萊莉婭（Valeria）與母親瑪爾塔（Marta）前來整理父親安德烈（Andriy）墓地。她說：「我來探望他，他是烏克蘭的英雄。」安德烈於2022年12月在盧甘斯克前線陣亡，至今母女倆每週風雨無阻，總會帶來他生前喜歡的咖啡與巧克力。

瑪爾塔表示，過去數年親眼見證新墳越來越多，來探望親人的人也從未減少。「已經有這麼多人犧牲了，但我們會堅持到底，無論如何，因為我們不會向那些造成無數平民與軍人死亡的恐怖分子低頭。」

在利維夫一家台灣風格的奶茶店，牆上懸掛著3名曾為烏國作戰而犧牲的外籍志願兵照片，包括台灣人曾聖光、吳忠達與中國志願兵彭陳亮。店員索妮婭（Sonia）曾與彭一同工作，她說他們明知道可以不參戰，卻選擇保衛這裏，值得尊敬。談及過往共事點滴，索妮婭不禁落淚，「最理想是向他們用最好的方式致敬，但現時都不可能⋯」。

正當俄烏雙方在國際調停下尋求和平協議，但在各國領袖層面亦存在分歧，烏人對於戰爭的未來走向也抱持不同看法。

索妮婭認為，收復所有失土的目標恐難實現，她說：「或許在頓內茨克與盧甘斯克畫下句點，是比較實際的選項。」

尤莉婭則主張西方盟國應持續提供軍事支援，「若不阻止俄羅斯，戰火將延燒到歐洲。」她強調，烏克蘭曾簽署「布達佩斯安全保障備忘錄」（BudapestMemorandum）放棄核武，西方有責任保障烏克蘭安全。

伊琳娜則呼籲儘速停火，進一步尋求和平協議。她說：「前線局勢非常緊張，我們不能再等了。」