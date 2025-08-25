李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

韓聯社25日報導，南韓總統李在明24日搭專機赴華府途中受訪，證實美方提出駐韓美軍戰略靈活性的意見，韓方難以同意，但韓美有必要就駐韓美軍未來發展戰略展開討論。

李在明預計美東時間25日中午12時在白宮會見美國總統川普。

朝鮮日報報導，李在明指出，美方可能再度追加要求，包括擴大駐韓美軍的戰略彈性、增加國防開支與駐軍費分擔，甚至在貿易上要求開放更多農畜產品。對此，他表示：「確實收到有關駐韓美軍的要求，但這對我們而言難以同意。」

不過，李在明補充，若是以「未來型戰略化」為方向調整駐軍角色，韓方可以接受。南韓紐西斯通訊社指出，這暗示李在明願意接受強化同盟方向下的角色調整。

在經貿方面，李在明強調，韓美已在上月達成關稅協議，雙方元首也共同背書，美方若再提出「推翻或修改」的主張，「我們不能輕易說改就改」。