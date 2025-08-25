哥本哈根萬人遊行 籲丹麥承認巴勒斯坦為國家

快訊

中央社／ 哥本哈根24日綜合外電報導

超過1萬名挺巴勒斯坦的示威者今天齊聚丹麥首都哥本哈根，高呼結束在加薩走廊的戰爭，以及呼籲丹麥政府承認巴勒斯坦的國家地位。

法新社報導，參與示威遊行的組織將近100個，包含樂施會（Oxfam）、綠色和平組織（Greenpeace）、國際特赦組織（Amnesty），以及其他工會、政黨與藝術團體。而瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）也參與其中。

丹麥警方並未提供示威者的預估人數。

這些示威者在晴朗的天空下，聚集在丹麥國會外表達訴求，其中許多人帶上年幼子女參加。他們揮舞旗幟，高舉標語並高喊「停止軍售」、「解放巴勒斯坦」以及「丹麥向種族滅絕說不」。

丹麥政府已表示，希望善用目前身為歐洲聯盟（EU）輪值主席國的身分，向以色列政府加大施壓，以結束加薩戰爭。丹麥傳統上支持以色列，不過總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）近日表示，以色列政府已「太過火」。

儘管如此，丹麥政府先前已經表示，在近期的未來，沒有承認巴勒斯坦為國家的計畫。

43歲示威者阿佩羅斯（Michelle Appelros）告訴法新社：「當權者未阻止種族滅絕，因此走上街頭抗議、向所有領袖表達我們的不認同，顯得更加重要。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月發動奇襲，引爆這場戰爭。法新社依據官方數據統計，這場戰爭造成1219人死亡，其中大多數為平民。

而根據哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部數據，以色列軍事行動已造成至少6萬2622名巴勒斯坦人喪生，其中多數死者為平民。聯合國認為加薩走廊衛生部門提供的數據可信。

丹麥 戰爭 巴勒斯坦

相關新聞

李在明會川普前放話！證實美要求駐韓美軍彈性部署 南韓「難以同意」

韓聯社25日報導，南韓總統李在明24日搭專機赴華府途中受訪，證實美方提出駐韓美軍戰略靈活性的意見，韓方難以同意，但韓美有...

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

以色列軍方即將展開大規模攻勢奪取加薩市之際，這座加薩的文化與經濟重鎮早已陷入混亂。美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去...

日韓表面強化與美同盟 私下為「轉身離去」思考B計畫

美國總統川普的反覆無常，為全球盟國帶來不安。繼法國總統馬克宏呼籲歐洲戰略自主之後，原本在國家安全上極仰仗美國的日韓兩國，也在討論戰略自主，甚至熱議核武研發。本文揭露日韓現在除了明面上強化與美同盟，私底下已為有朝一日的「轉身而去」做準備。

SpaceX星艦第10次試飛取消 馬斯克火箭再遇挫折

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）今天再度取消「星艦」（Starship）巨...

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

路透報導，以色列國防軍24日轟炸葉門首都沙那，造成6人喪生、86人受傷，報復葉門叛軍青年運動22日發射飛彈攻擊以色列。這...

川普「逼」出印度外交新選擇 美國圍堵鏈失火在即？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：新德里近期積極強化與中國大陸及其他金磚國家的互動，顯示印度正重新調整外交路線，也凸顯美國總統川普執政下美印關係日益緊張。 看點2：美印關係的隱憂不只來自經貿，還包括印度對俄羅斯能源與軍備的高度依賴，以及川普與巴基斯坦的暗中互動，這些因素加深了新德里對華府的不信任。 看點3：川普的懲罰性關稅未能迫使印度妥協，反而促使新德里加深對俄能源依賴，並在國際組織中轉而配合中國，讓美國苦心經營的「對中圍堵鏈」出現裂縫。

