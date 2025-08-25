颱風劍魚逼近 越南撤離50萬人關閉機場

快訊

中央社／ 河內25日綜合外電報導

颱風劍魚（Typhoon Kajiki）逼近，越南機場關閉、學校停課，並展開50萬人大規模疏散行動，以因應今年迄今最強颱。

路透社報導，越南氣象局表示，颱風劍魚挾帶每小時高達166公里的強風，逼近越南中部海岸，預計在今天下午登陸前風勢將進一步增強。

越南政府昨晚聲明表示，「這是一場極其危險、快速移動的風暴」，並警告劍魚將帶來豪雨、洪水和土石流。

越南政府表示，劍魚強度預計將與颱風摩羯（Typhoon Yagi）相當。不到1年前摩羯在越南釀下重災，罹難者約達300人，財產損失則高達33億美元。

當局表示，將有超過50萬人撤離，並下令船隻停泊靠岸，以保障安全。

越南民航局表示，清化省（Thanh Hoa）和廣平省（Quang Binh）的兩座機場已關閉。越南航空（Vietnam Airlines）和越捷航空（Vietjet）已取消數十個往返此地區的航班。

機場 越南 颱風劍魚

