日本擴大「二合一」入境審查 福岡機場也入列

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本為提升外國遊客訪日的便利性，將把福岡機場納入採用入境與海關審查程序「二合一」的機場之一，預計今年底前上路；此外，成田機場將把這種整合系統的使用範圍擴大到所有航廈。

日本經濟新聞」報導，這項整合設備能同時接收旅客入境所須資訊，像是讀取護照照片以確認是旅客本人，以及掃描旅客指紋等。目前，羽田機場、關西國際機場、成田機場等已在部分航廈安裝這種設備。

而位於九州地區的福岡機場，2024年度的國際線旅客達850萬人次，創下新高。根據日本出入國在留管理廳（類似移民署）指出，訪日外國人在機場等待逾1小時才入境的狀況並不罕見。

福岡機場將設置數十台新設備來加快入境手續。

成田機場第3航廈已經採用上述設備，預計在明年4月前，在第1與第2航廈擴大使用。

外國遊客赴日時必須經過入國管理審查與海關，以便確認旅客是否因不正當目的入境，以及是否攜帶非法物品。旅客通過這兩道程序時，都必須提供護照與申報資訊。若能整合這兩道程序，將可有效縮短國際旅客與日本人歸國時的入境時間。

訪日外國人在2024年超過3600萬人次，除了超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前的2019年旅客人次，也創下新高，這也使機場提升接收旅客量能成為當務之急。

另外，日本政府也計劃在2028年度以前，以入境日本免簽證的外國人為對象，啟動事前審查，也就是在旅客的出發地就先辦理相關手續，要求旅客申報職業、入境理由、住宿地點等資訊，以便出入國在留管理廳確認。

而旅客在日本落地後，透過整合設備登錄臉部照片與指紋，沒問題的話，就能通過自動閘門，完成入境手續。

成田機場 日本經濟

