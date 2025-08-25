西班牙8月熱浪持續16天 寫下歷史紀錄
西班牙國家氣象局今天表示，全國8月遭遇持續16天的熱浪，寫下歷史新紀錄。
法新社報導，由於西班牙北部和西部森林大火持續肆虐，西班牙國家氣象局（Aemet）表示，8月3日至18日熱浪的初步數據超過2022年7月所創紀錄，平均氣溫比以往高出攝氏4.6度。
西班牙國家氣象局表示，8月8日至8月17日是全國「至少自1950年以來」連續最熱的10天。
8月熱浪加劇了乾燥易燃的環境，助長野火蔓延，已造成4人死亡，並有數千人流離失所。
葡萄牙火災也造成4人喪命，當地緊急救援部門仍在努力控制火勢。
根據卡羅斯三世衛生研究所（Carlos III HealthInstitute）19日發布的估計，西班牙已有超過1100人死亡與8月這波熱浪有關。
該研究所先前表示，7月有1060人死於熱浪，比2024年7月的數字增加50%。
科學家表示，氣候變遷正導致全球熱浪持續時間更長、強度更大、頻率更高。
此研究機構表示：「目前的夏季比過去幾十年更熱，這是科學事實。」
過去幾週，西班牙北部地區的火災已燒毀超過35萬公頃土地，而自今年年初以來，燒毀總面積已超過40萬公頃，創下歷史新高。
來自9個歐洲國家的消防員與消防飛機，一直在協助西班牙的緊急救援部門對抗野火。
