新加坡強化執法打擊電子菸 將依托咪酯列毒品應對

（中央社記者吳昇鴻、實習記者吳秉勵新加坡25日專電）新加坡電子煙問題備受關注，對於其中摻入的「依托咪酯」，星國政府將電子煙視為毒品問題應對，全面升級執法和教育等行動。

新加坡自2018年起禁止電子煙，但近期含依托咪酯的「喪屍煙彈」（Kpods）引起社會關注。

聯合早報報導，新加坡衛生部長王乙康出席活動受訪時表示，將依托咪酯（Etomidate）列入「濫用藥物法令」管制的C級毒品。

依托咪酯與其他具成癮性與危害性的物質被摻入電子菸流通問題引發關注。新加坡總理黃循財近日在國慶群眾大會上強調，政府會將電子菸視同毒品問題處理，全面升級執法與教育行動，加大打擊力度。

黃循財說，對於電子煙成癮者，當局將透過監督和康復措施幫助他們戒菸，並發起大型的公共教育運動，從學校和高等教育機構開始，也包括國民服役。

報導指出，含有依托咪酯的電子菸俗稱「喪屍煙彈」，會危害吸食者的健康，可能引發嚴重副作用，包括噁心嘔吐、不自主肌肉抽動或意識混亂，甚至可能造成器官衰竭或死亡。

依托咪酯歸類為C級毒品後，施用者須接受強制監督與戒治，累犯者將遭起訴面臨至少1年徒刑。販售、分銷或輸入者將面臨更嚴厲刑罰，包括可能遭到鞭刑。

吸食者將在國家成癮治療中心（National AddictionsManagement Centre）接受臨床評估。依照成癮程度，患者可能被轉介至門診戒癮計畫，接受個別或團體輔導。

報導指出，為防堵電子菸入境，新加坡海陸空關卡上週加強查緝，移民與關卡局在5天內共偵破184起涉及電子菸案件，查獲超過850支電子菸及相關配件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 電子菸 新加坡

