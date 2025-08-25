加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
曾經是加薩文化與經濟重鎮的加薩市，如今在戰火摧殘下陷入無序，當地日常全面崩潰，城市成為廢墟。路透
曾經是加薩文化與經濟重鎮的加薩市，如今在戰火摧殘下陷入無序，當地日常全面崩潰，城市成為廢墟。路透

以色列軍方即將展開大規模攻勢奪取加薩市之際，這座加薩的文化與經濟重鎮早已陷入混亂。美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去居民雖受封鎖之苦，仍能買杯抹茶拿鐵、上瑜伽課或在公園小憩；如今，這些日常全面崩潰，城市成為廢墟。流浪狗因啃食大量屍體變得狂暴，當地人嚴重缺糧好幾天才上能上一次廁所。

自以色列展開報復攻勢以來，數十萬人擠在被炸毀的建築裡自力求生。當地缺水缺糧，醫院與藥房大多停擺，街頭物價飛漲。夜裡暴徒橫行，家庭被迫持槍自衛。

40歲居民哈姆迪（Majdi Abu Hamdi）形容，爆炸揚起的塵土讓人難以呼吸，連流浪狗都因「吃了太多屍體」變得野性，甚至會攻擊人類，「兩天前一隻貓誤闖，被20多隻狗撕咬爛」。

哈姆迪描述：「戰爭的折磨讓30歲的人看起來像70歲。因為缺糧且物價高昂，我們3天才上1次廁所。」

哈瑪斯曾經在加薩市街頭隨處可見，如今卻已不見蹤影街頭，它的辦公室與警力設施被毀，武裝成員隱匿不出。居民表示，他們偶爾會突然現身，但外界難以掌握其組織方式。

大西洋理事會資深研究員、軍事專家普利察斯（Alex Plitsas）指出，哈瑪斯依然活躍，至今持續徵募補充人力。他表示，哈瑪斯在加薩是選舉產生的政府並設有制度，但他們的軍事部門運作方式更像游擊隊，「他們不按規則行事，而是在戰爭中扮演叛亂武裝的角色」。

以色列總理內唐亞胡稱，加薩市是哈瑪斯最後的據點之一，以軍若要占領該地，將再徵召6萬後備軍，並延長2萬人役期。一名以色列消息人士透露，以軍將給加薩人約2個月時間撤離，最後期限訂在以哈戰爭屆滿2周年的10月7日。

另一名以軍官員無法提供加薩市內哈瑪斯兵力的確切數字，但承認以軍在近兩年的戰爭中從未深入該市，預期哈瑪斯已經做好準備迎戰將挺入加薩的以色列軍隊。

