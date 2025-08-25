SpaceX星艦第10次試飛取消 馬斯克火箭再遇挫折

快訊

中央社／ 德州南帕德瑞島24日綜合外電報導
美國SpaceX發射火箭。美聯社
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）今天再度取消「星艦」（Starship）巨型火箭的測試飛行，是繼一連串爆炸失敗後的最新挫折。

法新社報導，SpaceX在社群平台X發文表示：「原定今天進行第10次星艦試射已決定喊卡，以便有時間排除地面系統出現的問題。」這支火箭原定自德州南部的太空港「星際基地」（Starbase）升空。

路透社報導，這枚高度約70公尺的「超重型」（Super Heavy）推進器與約52公尺高的星艦上半部，已組裝在SpaceX在星際基地的發射台上，並在加注推進劑，原定美東時間晚上7時35分（台灣時間25日上午7時35分）發射。

然而，預定試射時間倒數約30分鐘時，SpaceX在X發文宣布行動喊卡。

SpaceX並未說明何時會再嘗試下一次試飛。不過，過去臨時取消行動，通常在幾天內就能解決相關問題。

X SpaceX 太空港

相關新聞

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

路透報導，以色列國防軍24日轟炸葉門首都沙那，造成6人喪生、86人受傷，報復葉門叛軍青年運動22日發射飛彈攻擊以色列。這...

「川李會」將登場 聚焦同盟現代化

南韓總統李在明廿四日搭專機從日本羽田機場赴美，預定美東時間廿五日在白宮和美國總統川普會談。截至台灣時間廿四日晚間，這場美...

川普「逼」出印度外交新選擇 美國圍堵鏈失火在即？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：新德里近期積極強化與中國大陸及其他金磚國家的互動，顯示印度正重新調整外交路線，也凸顯美國總統川普執政下美印關係日益緊張。 看點2：美印關係的隱憂不只來自經貿，還包括印度對俄羅斯能源與軍備的高度依賴，以及川普與巴基斯坦的暗中互動，這些因素加深了新德里對華府的不信任。 看點3：川普的懲罰性關稅未能迫使印度妥協，反而促使新德里加深對俄能源依賴，並在國際組織中轉而配合中國，讓美國苦心經營的「對中圍堵鏈」出現裂縫。

美韓峰會！李在明獻兩大禮 晶片、造船與核能合作

南韓總統李在明24日結束訪日行程後，啟程前往華府，25日將與美國總統川普進行他上任來的首度美韓峰會，除了推動強化美日韓三...

北韓試射新飛彈 金正恩露臉

北韓官媒朝鮮中央通信社（朝中社）廿四日報導，領袖金正恩廿三日督導兩枚新型防空飛彈試射，「這次試射證明，改良後的兩種彈頭，...

