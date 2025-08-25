SpaceX星艦第10次試飛取消 馬斯克火箭再遇挫折

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）今天再度取消「星艦」（Starship）巨型火箭的測試飛行，是繼一連串爆炸失敗後的最新挫折。

法新社報導，SpaceX在社群平台X發文表示：「原定今天進行第10次星艦試射已決定喊卡，以便有時間排除地面系統出現的問題。」這支火箭原定自德州南部的太空港「星際基地」（Starbase）升空。

路透社報導，這枚高度約70公尺的「超重型」（Super Heavy）推進器與約52公尺高的星艦上半部，已組裝在SpaceX在星際基地的發射台上，並在加注推進劑，原定美東時間晚上7時35分（台灣時間25日上午7時35分）發射。

然而，預定試射時間倒數約30分鐘時，SpaceX在X發文宣布行動喊卡。

SpaceX並未說明何時會再嘗試下一次試飛。不過，過去臨時取消行動，通常在幾天內就能解決相關問題。