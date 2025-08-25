快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

美法齟齬 美大使致函馬克宏批打擊反猶不力遭召見

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

美國駐法國大使查爾斯．庫許納致函法國總統馬克宏，批評法國政府沒有採取充分行動因應反猶太主義。法國外交部今天表示，將召見查爾斯．庫許納。

法新社報導，法國外交部在聲明中指出：「法國堅決駁斥這些最新的指控。大使的相關指控不可接受。」

法國外交部強調，法國「全心投入」打擊反猶太主義工作。

聲明表示，查爾斯．庫許納（Charles Kushner）的說法「與國際法背道而馳」，特別是外交人員「不得干涉他國內政的義務」。

「此外，這些言論未能展現法國和美國跨大西洋關係所應有的水準，也不符合盟友之間應有的信任。」

查爾斯．庫許納致函馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「自2023年10月7日（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）的殘暴襲擊以來，已然引爆」對猶太人的仇恨。他並指控法國「沒有採取充分行動」應對反猶主義。

跟以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一樣，查爾斯．庫許納也譴責馬克宏對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的批評，以及對馬克宏計劃承認巴勒斯坦國予以指責。他說，相關舉措「會壯大極端分子、助長暴力，並危及在法國的猶太人生命安全」。

法國 馬克宏 外交部

延伸閱讀

派兵烏國維和？義副總理嗆「馬克宏自己去」 德內部爭論不休

馬克宏稱普亭是「食人魔」！俄前總統反嗆他「無腦的高盧公雞」

法擬承認巴勒斯坦國 納坦雅胡控馬克宏煽動反猶

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

相關新聞

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

路透報導，以色列國防軍24日轟炸葉門首都沙那，造成6人喪生、86人受傷，報復葉門叛軍青年運動22日發射飛彈攻擊以色列。這...

「川李會」將登場 聚焦同盟現代化

南韓總統李在明廿四日搭專機從日本羽田機場赴美，預定美東時間廿五日在白宮和美國總統川普會談。截至台灣時間廿四日晚間，這場美...

SpaceX星艦第10次試飛取消 馬斯克火箭再遇挫折

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）今天再度取消「星艦」（Starship）巨...

川普「逼」出印度外交新選擇 美國圍堵鏈失火在即？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：新德里近期積極強化與中國大陸及其他金磚國家的互動，顯示印度正重新調整外交路線，也凸顯美國總統川普執政下美印關係日益緊張。 看點2：美印關係的隱憂不只來自經貿，還包括印度對俄羅斯能源與軍備的高度依賴，以及川普與巴基斯坦的暗中互動，這些因素加深了新德里對華府的不信任。 看點3：川普的懲罰性關稅未能迫使印度妥協，反而促使新德里加深對俄能源依賴，並在國際組織中轉而配合中國，讓美國苦心經營的「對中圍堵鏈」出現裂縫。

美韓峰會！李在明獻兩大禮 晶片、造船與核能合作

南韓總統李在明24日結束訪日行程後，啟程前往華府，25日將與美國總統川普進行他上任來的首度美韓峰會，除了推動強化美日韓三...

北韓試射新飛彈 金正恩露臉

北韓官媒朝鮮中央通信社（朝中社）廿四日報導，領袖金正恩廿三日督導兩枚新型防空飛彈試射，「這次試射證明，改良後的兩種彈頭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。