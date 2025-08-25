美法齟齬 美大使致函馬克宏批打擊反猶不力遭召見

美國駐法國大使查爾斯．庫許納致函法國總統馬克宏，批評法國政府沒有採取充分行動因應反猶太主義。法國外交部今天表示，將召見查爾斯．庫許納。

法新社報導，法國外交部在聲明中指出：「法國堅決駁斥這些最新的指控。大使的相關指控不可接受。」

法國外交部強調，法國「全心投入」打擊反猶太主義工作。

聲明表示，查爾斯．庫許納（Charles Kushner）的說法「與國際法背道而馳」，特別是外交人員「不得干涉他國內政的義務」。

「此外，這些言論未能展現法國和美國跨大西洋關係所應有的水準，也不符合盟友之間應有的信任。」

查爾斯．庫許納致函馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「自2023年10月7日（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）的殘暴襲擊以來，已然引爆」對猶太人的仇恨。他並指控法國「沒有採取充分行動」應對反猶主義。

跟以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一樣，查爾斯．庫許納也譴責馬克宏對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的批評，以及對馬克宏計劃承認巴勒斯坦國予以指責。他說，相關舉措「會壯大極端分子、助長暴力，並危及在法國的猶太人生命安全」。