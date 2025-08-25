快訊

英超「億元先生」成曼城棄將！足球王子沉浮記

豐原出租套房死亡火警！男女陳屍房內 鄰居清晨曾聞呼救聲

冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方24日空襲葉門首都沙那，造成6死86傷，圖為沙那遭襲地點形成火球。路透
以色列軍方24日空襲葉門首都沙那，造成6死86傷，圖為沙那遭襲地點形成火球。路透

路透報導，以色列國防軍24日轟炸葉門首都沙那，造成6人喪生、86人受傷，報復葉門叛軍青年運動22日發射飛彈攻擊以色列。這是以色列與青年運動一年多來直接攻防的最新一波攻勢，同時也是加薩戰爭又一次外溢。

以色列軍方證實，此次超過10架戰鬥機參與行動，攻擊目標包括1座設有總統府的軍事設施、2座發電廠以及1處燃料儲存地。

青年運動衛生部在X表示，這次遇襲造成6人死亡，另有86人受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列防長卡茨聲明：「青年運動每向以色列發射1枚飛彈，就將付出數倍代價。」以軍表示，青年運動22日發射彈道飛彈攻擊以色列，這是青年運動首度動用彈道飛彈。

青年運動領袖法拉（Mohammad al-Farrah）則表示，將繼續支持加薩，並強調「在以色列停止侵略、解除封鎖與中止加薩飢餓之前，將不會退縮」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）在X讚揚青年運動的攻擊是「正確的行動路徑」。

社群平台流傳的沙那空襲影片顯示，密集建築在遭轟炸後瞬間冒出巨大火球，橘紅烈焰直竄天際，數秒之後轉為滾滾黑煙，不斷向外擴散。

運動 青年 以色列

延伸閱讀

WHO員工在加薩遭以軍拘留 譚德塞證實「逾4週後獲釋」：感到寬慰

加薩逾50萬人面臨災難性處境 內唐亞胡轟：「飢荒宣傳」無法阻止我們

土總統夫人函梅蘭妮亞：關心加薩兒童 川普：50人質恐不到20倖存

「沒有一處安全」以色列再攻擊加薩地區 難民悲痛泛淚：可憐我們吧

相關新聞

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

路透報導，以色列國防軍24日轟炸葉門首都沙那，造成6人喪生、86人受傷，報復葉門叛軍青年運動22日發射飛彈攻擊以色列。這...

「川李會」將登場 聚焦同盟現代化

南韓總統李在明廿四日搭專機從日本羽田機場赴美，預定美東時間廿五日在白宮和美國總統川普會談。截至台灣時間廿四日晚間，這場美...

川普「逼」出印度外交新選擇 美國圍堵鏈失火在即？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：新德里近期積極強化與中國大陸及其他金磚國家的互動，顯示印度正重新調整外交路線，也凸顯美國總統川普執政下美印關係日益緊張。 看點2：美印關係的隱憂不只來自經貿，還包括印度對俄羅斯能源與軍備的高度依賴，以及川普與巴基斯坦的暗中互動，這些因素加深了新德里對華府的不信任。 看點3：川普的懲罰性關稅未能迫使印度妥協，反而促使新德里加深對俄能源依賴，並在國際組織中轉而配合中國，讓美國苦心經營的「對中圍堵鏈」出現裂縫。

美韓峰會！李在明獻兩大禮 晶片、造船與核能合作

南韓總統李在明24日結束訪日行程後，啟程前往華府，25日將與美國總統川普進行他上任來的首度美韓峰會，除了推動強化美日韓三...

北韓試射新飛彈 金正恩露臉

北韓官媒朝鮮中央通信社（朝中社）廿四日報導，領袖金正恩廿三日督導兩枚新型防空飛彈試射，「這次試射證明，改良後的兩種彈頭，...

以色列進攻加薩市 美盼速戰速決

以色列第十二頻道電視台廿三日報導，總理內唐亞胡及戰略事務部長德默爾指稱，以色列獲美國總統川普全力支持，但仍需在有限時間內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。