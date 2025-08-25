聽新聞
影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝
路透報導，以色列國防軍24日轟炸葉門首都沙那，造成6人喪生、86人受傷，報復葉門叛軍青年運動22日發射飛彈攻擊以色列。這是以色列與青年運動一年多來直接攻防的最新一波攻勢，同時也是加薩戰爭又一次外溢。
以色列軍方證實，此次超過10架戰鬥機參與行動，攻擊目標包括1座設有總統府的軍事設施、2座發電廠以及1處燃料儲存地。
青年運動衛生部在X表示，這次遇襲造成6人死亡，另有86人受傷。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列防長卡茨聲明：「青年運動每向以色列發射1枚飛彈，就將付出數倍代價。」以軍表示，青年運動22日發射彈道飛彈攻擊以色列，這是青年運動首度動用彈道飛彈。
青年運動領袖法拉（Mohammad al-Farrah）則表示，將繼續支持加薩，並強調「在以色列停止侵略、解除封鎖與中止加薩飢餓之前，將不會退縮」。
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）在X讚揚青年運動的攻擊是「正確的行動路徑」。
社群平台流傳的沙那空襲影片顯示，密集建築在遭轟炸後瞬間冒出巨大火球，橘紅烈焰直竄天際，數秒之後轉為滾滾黑煙，不斷向外擴散。
