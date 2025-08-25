影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：新德里近期積極強化與中國大陸及其他金磚國家的互動，顯示印度正重新調整外交路線，也凸顯美國總統川普執政下美印關係日益緊張。 看點2：美印關係的隱憂不只來自經貿，還包括印度對俄羅斯能源與軍備的高度依賴，以及川普與巴基斯坦的暗中互動，這些因素加深了新德里對華府的不信任。 看點3：川普的懲罰性關稅未能迫使印度妥協，反而促使新德里加深對俄能源依賴，並在國際組織中轉而配合中國，讓美國苦心經營的「對中圍堵鏈」出現裂縫。

2025-08-25 07:00