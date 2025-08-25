專家：台灣能源依賴成死穴 需研究烏核電廠戰時維安

台灣核三重啟公投成焦點，國際媒體陸續刊出報導，其中美媒引述專家指出，在中國威脅下，台灣依賴能源成致命弱點；烏克蘭經驗凸顯核電廠脆弱性，也體現侵略國評估切斷能源是瓦解意志的最快途徑，北京一定在研究這套劇本。

美國福斯新聞頻道（Fox News）昨天報導，台灣今年5月關閉最後一座仍在運作的核電站。此前，執政的民進黨出於對2011年日本福島事故後核輻射的疑慮，2016年承諾將於2025年前逐步淘汰核電。

報導指出，安全專家自此持續示警，關閉核電廠進一步暴露台灣對中國的脆弱性，因為台灣高度依賴能源進口，在液化天然氣（LNG）和原油進口方面嚴重依賴美國、澳洲、沙烏地阿拉伯及卡達等國。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation forDefense of Democracies）資深研究員辛格頓（CraigSingleton）8月訪台後，接受媒體採訪時表示，「台灣的能源依賴是它的阿基里斯之踵（Achilles' heel，致命的死穴或弱點）」。

「北京可以在不開一槍下利用這點；中國可以利用海上優勢、法律戰和網路工具來切斷能源供應，並考驗台灣政治韌性」，他說。

智庫專家指出，過去十年來，台灣能源需求有97%依賴進口，主要透過化石燃料，目前化石燃料占台灣能源使用量逾90% ，再生能源占7%。

在廢核決策之前，核能一直是台灣強大的供應來源，於2011年滿足近12%的需求。2021年，核電供應量下降至約9.5%，隔年又降至比4%多一點，而在今年已全面歸零。

隨著人們對氣候變遷的擔憂加劇，對一些國家而言，尤其在歐洲，核能逐漸被視為擺脫碳排放燃料依賴的解方。

但有些國家出於對核輻射的疑慮，採取強烈反核立場。德國在1986年車諾比（Chernobyl）事件後堅決反核，並於2023年完全廢核。車諾比事件不只重挫烏克蘭周邊地區，也對整個歐洲產生深遠影響。

但台灣面臨與德國截然不同的嚴峻安全挑戰。

一些反對核電者指出，烏克蘭戰爭凸顯核電廠的安全風險。例如俄羅斯入侵烏克蘭時，爭奪札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的情形。

但根據德國之聲報導，專家也認為，如果中國實施封鎖，台灣的石油儲備很可能在幾週甚至幾天內耗盡。因此，核電將為台灣提供額外的能源儲存解決方案。

「在我看來，核能確實改變了這種盤算，在脅迫下提供更多持續性，我認為這確實使北京的劇本更難運作」，辛格頓說。

他指出，美國需要幫助台灣快速落實能源多元化，減少對像卡達這類脆弱供應國的依賴，並準備打一場耐力戰。「因為我認為中國正是以這樣的方式在思考這個問題」。

他並點出卡達與中國的關係，以及向北京出口大量液化天然氣。

辛格頓指出，烏克蘭經驗是有用的案例，不只凸顯札波羅熱核電廠的脆弱性，也體現侵略國如何針對能源部門的各層面弱點下手。

「烏克蘭的例子表明，能源是瓦解一個國家意志的最快途徑之一」，他說。俄羅斯瞄準電力設施發動攻擊是為了破壞凝聚力並迫使對方讓步，「我認為北京一定在研究這套策略」。