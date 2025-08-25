聽新聞
美媒：美暗擋烏攻擊俄後方

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

華爾街日報廿三日引述美國官員報導，自今年春末以來，五角大廈近幾月已持續私下禁止烏克蘭使用威力強大的長程美製陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ，射程約三○六公里）攻擊俄羅斯境內目標，限制烏克蘭部署這些武器抗俄入侵的能力，這出自五角大廈一個高階程序，至今未公開宣布，時值白宮已尋求爭取克里姆林宮展開俄烏和談。

五角大廈第三號人物、美國國防部次長柯伯吉制定此一「審核機制」程序，以決定烏克蘭提出的發射美製長程武器和歐洲盟友援烏的長程武器請求，若這些歐洲國家武器需靠美國提供的情報及零組件，美國國防部長赫塞斯則擁有決定權。

美國否決烏克蘭以這些武器對俄國實施長程攻擊，對烏克蘭軍事行動造成限制。兩位官員說，烏克蘭曾至少一次尋求動用ＡＴＡＣＭＳ攻擊俄境目標，但被拒絕。

白宮發言人李維特聲明，美國總統川普已很明確地說，烏戰需結束。目前俄烏軍事態勢並無變化，赫塞斯正與川普保持同調。美國國防部及烏克蘭官員則尚未對此置評。

美國前總統拜登卸任前一年對烏克蘭以ＡＴＡＣＭＳ攻擊俄境「開綠燈」，前述需先取得五角大廈批准的規定，實際上已徹底改變拜登當時「開綠燈」的決定。

兩位美國官員和一位英國官員說，由於暴風之影有賴美國提供目標資料數據，因此該型飛彈也適用前述審核機制。英國政府則不願對此置評。

兩位美國官員提到，川普政府過去一周批准出售三三五○枚增程攻擊彈藥（ＥＲＡＭ），屬於空射飛彈，預計約六周內運抵烏克蘭。這個八點五億美元（約台幣二六二點三億元）的武器包裹大多由歐洲國家埋單，除了ＥＲＡＭ，還包含其他項目，延到川普和烏克蘭總統澤倫斯基十八日在白宮舉行會談後才要交貨。

幾位美國官員表示，ＥＲＡＭ射程約在二四一至四五○點六公里間，烏克蘭使用它需先尋求五角大廈批准。而柯伯吉長久以來關切如何節約使用五角大廈資源，以嚇阻中國大陸，他已緊縮對提供更多彈藥給烏克蘭的控制。美國國務院則尚未對此置評。

