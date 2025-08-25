以色列進攻加薩市 美盼速戰速決

以色列第十二頻道電視台廿三日報導，總理內唐亞胡及戰略事務部長德默爾指稱，以色列獲美國總統川普全力支持，但仍需在有限時間內完成對北加薩大城加薩市的軍事行動。

以色列本月批准控制加薩市的計畫。內唐亞胡和德默爾在最近一場會議說，川普希望以方速戰速決，不希望以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭繼續下去。極右翼的財長史莫特里奇更在該會議要求以軍圍困加薩市，使該市斷水斷電，不撤離的巴勒斯坦人要麼餓死、要麼投降。

路透廿四日報導，以軍軍機和戰車廿三至廿四日漏夜襲擊加薩市東方和北方郊區，當地目擊者說在澤圖恩區、西傑亞區整晚爆炸聲不斷，北部市鎮賈巴利亞幾棟建築被炸毀。

聯合國廿二日已宣布加薩陷入饑荒；為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」團隊的更新報告說，十五日起有合理證據顯示加薩市所在的加薩省確認進入饑荒，預計九月底饑荒將蔓延至涵蓋加薩走廊約三分之二。

加薩衛生部廿四日說，又有八人死於營養不良和飢餓，讓以哈前年十月開戰以來，這類死因造成二八九人喪命。美聯社同日報導，當天另有四名尋求援助的巴人在加薩市南邊遭以軍殺死。自開戰以來，遇害巴人至少六萬二六八六人。