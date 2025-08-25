聽新聞
以色列進攻加薩市 美盼速戰速決

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

以色列第十二頻道電視台廿三日報導，總理內唐亞胡及戰略事務部長德默爾指稱，以色列獲美國總統川普全力支持，但仍需在有限時間內完成對北加薩大城加薩市的軍事行動。

以色列本月批准控制加薩市的計畫。內唐亞胡和德默爾在最近一場會議說，川普希望以方速戰速決，不希望以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭繼續下去。極右翼的財長史莫特里奇更在該會議要求以軍圍困加薩市，使該市斷水斷電，不撤離的巴勒斯坦人要麼餓死、要麼投降。

路透廿四日報導，以軍軍機和戰車廿三至廿四日漏夜襲擊加薩市東方和北方郊區，當地目擊者說在澤圖恩區、西傑亞區整晚爆炸聲不斷，北部市鎮賈巴利亞幾棟建築被炸毀。

聯合國廿二日已宣布加薩陷入饑荒；為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」團隊的更新報告說，十五日起有合理證據顯示加薩市所在的加薩省確認進入饑荒，預計九月底饑荒將蔓延至涵蓋加薩走廊約三分之二。

加薩衛生部廿四日說，又有八人死於營養不良和飢餓，讓以哈前年十月開戰以來，這類死因造成二八九人喪命。美聯社同日報導，當天另有四名尋求援助的巴人在加薩市南邊遭以軍殺死。自開戰以來，遇害巴人至少六萬二六八六人。

川普 以色列 加薩走廊

相關新聞

遭烏克蘭無人機攻擊 俄國南部煉油廠大火連燒4天

俄羅斯南部羅斯托夫州代理州長史柳薩表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致當地城市諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）...

WHO員工在加薩遭以軍拘留 譚德塞證實「逾4週後獲釋」：感到寬慰

世界衛生組織宣布，旗下一名員工在加薩走廊遭以色列部隊拘留逾4週後，於今天獲釋

南韓檢方聲請逮捕前國務總理韓悳洙 指控協助尹錫悅戒嚴

南韓檢方今天向法院聲請逮捕前國務總理韓悳洙，指控他協助前總統尹錫悅於去年12月宣布戒嚴，隨後又在法庭上撒謊

莫斯科知名玩具店傳爆炸 俄媒曝一支氦氣瓶惹禍、至少1死數傷

俄羅斯官方新聞通訊社報導，首都莫斯科一家知名玩具店今天發生氣瓶爆炸事故，至少導致一人喪生

轉交李在明親筆信！南韓總統特使團赴陸訪問 強化中韓戰略夥伴關係

南韓總統李在明上任後中韓關係轉向緩和。南韓總統特使團24日啟程赴大陸訪問，將向大陸國家主席習近平轉交李在明的親筆信。韓聯...

川李會將登場 聚焦同盟現代化

南韓總統李在明廿四日搭專機從日本羽田機場赴美，預定美東時間廿五日在白宮和美國總統川普會談。截至台灣時間廿四日晚間，這場美...

