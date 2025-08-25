聽新聞
北韓試射新飛彈 金正恩露臉
北韓官媒朝鮮中央通信社（朝中社）廿四日報導，領袖金正恩廿三日督導兩枚新型防空飛彈試射，「這次試射證明，改良後的兩種彈頭，在技術特性上非常適合摧毀各種空中目標」。
時值南韓總統李在明自廿三日起先後訪問日本及美國六天，且李在明於美東時間廿五日就要和美國總統川普舉行峰會。
另外，繼南韓合同參謀本部廿三日證實後，聯合國軍司令部廿四日也證實，在兩韓非軍事區的北韓一側十九日有卅多名軍人越過軍事分界線（ＭＤＬ），南韓守軍在廣播後以機槍實施警告射擊，這些北韓軍人隨後退回。
據朝中社報導，這兩枚飛彈對無人機及巡弋飛彈等各種空中目標的快速反應作戰能力「優異」，其運作和反應方式採用獨創技術。不過該報導並未提到金正恩有點名批評美國或南韓政府。
該報導還附上飛彈命中空中靶標的多張試射現場照，但未詳述武器系統與飛彈發射車等細節。
南韓媒體報導，北韓的防空系統脆弱，無法防禦敵方發動先制攻擊。儘管擁有多枚核武，但據信北韓正投資建構包括防範無人機滲透的現代戰爭不可或缺防空網，尤其因派兵參戰俄烏戰爭與對俄軍援火砲及彈道飛彈而獲得俄國提供的相關技術支援。
