川李會將登場 聚焦同盟現代化

南韓總統李在明廿四日搭專機從日本羽田機場赴美，預定美東時間廿五日在白宮和美國總統川普會談。截至台灣時間廿四日晚間，這場美韓峰會的具體時間尚未公布。南韓總統室發言人姜由楨說，在迅速演變的全球安全及經濟格局下，「川李會」將朝美韓「未來導向」且全面的戰略同盟邁出一步。

專家：川普渴望大新聞

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）專家、前美國國安會官員車維德認為，川普「渴望」大新聞，他和俄羅斯總統普亭十五日在美國阿拉斯加州「雙普會」後，俄烏和談的進展不如預期，也許會使川普更想讓川李會成功。

預料首次川李會將商討美韓同盟的「現代化」與駐韓美軍的戰略靈活性、南韓增加國防支出在國內生產毛額（ＧＤＰ）的占比、貿易與關稅、南韓造船業協助美軍造艦的「讓美國造船業再次偉大」（ＭＡＳＧＡ），以及美韓核能等產業合作和北韓（下稱朝）等廣泛議題。

對美韓同盟現代化，美國國防部次長柯伯吉雖稱南韓是在嚇阻北韓上承擔更大責任的「榜樣」和「模範」，但也呼籲讓同盟現代化。其涵義可能包括調整約二點八五萬名駐韓美軍的角色，在任務多樣化下，從原本聚焦「抗朝」到「管控」台海緊張和嚇阻中國大陸。不過廿二日就已抵華府協調川李會事宜的南韓外長趙顯日前指稱，此次美韓峰會不會討論駐韓美軍在「台灣有事」之際能否調動。

美將促韓提高國防支出

提高國防支出也可以算同盟現代化的一環。這源於川普長期批評美國盟友搭美國軍力的「便車」，川普第二任希望盟友國防支出在ＧＤＰ的占比增至百分之五，而南韓目前的占比是百分之二點三至三點五。在駐韓美軍開支的分攤上，川普甚至喊出五十億至一百億美元（約台幣三○八五點五億元）。

在駐韓美軍戰略靈活性上，二○○六年時任美、韓總統的布希及盧武鉉發表聯合聲明，提到首爾完全理解華府全球軍事戰略轉型的合理性，並尊重駐韓美軍戰略靈活性的必要性。

在應對北韓上，川普第一任與北韓領袖金正恩三度會面，南韓國家安保室長魏聖洛說，李在明這次將極力勸說川普重啟美國前總統拜登任內停滯的美朝對話。魏聖洛還說，除了李在明政府將繼續試圖舒緩兩韓緊張，也希望建立互信和對話的類似程序將在美朝間進行。

美韓合作造船應對共軍

據報導，李在明準備送川普一個十五世紀朝鮮時代的龜甲船模型當伴手禮。南韓智庫統一研究院分析師趙漢範說，如今華府亟需南韓的造船技術來協助提振美國海軍實力，以應對共軍在海洋愈來愈高的存在感。南韓已同意投資一五○○億美元（約台幣四點六三兆元）專用於美韓造船合作計畫，川李會時可望宣布更多相關細節。