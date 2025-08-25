美韓峰會！李在明獻兩大禮 晶片、造船與核能合作

南韓總統李在明24日結束訪日行程後，啟程前往華府，25日將與美國總統川普進行他上任來的首度美韓峰會，除了推動強化美日韓三方關係，也商談貿易、美韓安全同盟、中國大陸崛起等重要議題。韓媒報導，李在明計劃以企業加碼投資，及推動晶片、造船與核能合作等兩大工具，降低關稅風險。

綜合韓聯社、韓國前鋒報、韓國時報及韓國經濟日報等媒體的報導，李在明與川普預料將聚焦於貿易議題，商談美韓貿易協議的細節，包括美國調降南韓對等關稅稅率至15%，以及南韓對美投資3,500億美元、及採購1,000億美元美國能源產品的承諾。南韓的外交部長與產業通商部長等官員上周已先抵達華府，與美國官員會面。

三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、樂金集團（LG）集團會長具光謨等財閥領袖，24日也紛紛啟程前往美國，加入李在明的隨行代表團，促使外界關注李在明是否會宣布在3,500億美元的官方投資承諾之外，還有企業的加碼投資承諾。

外界揣測，除了已在預期內的晶片與造船合作外，李在明也可能以南韓興建核電廠能力為降低貿易風險的關鍵籌碼，因為韓國水利與核電公司（KHNP）執行長黃柱浩和韓國電力公司（KEPCO）執行長金東哲（音譯）也都抵達華府，和美國核能產業主管會面，促使南韓各界緊盯KHNP是否會和南韓核能業者共組合資公司。

消息人士也透露，李在明和川普的峰會可能宣布，針對美韓和平核能合作協議（又被稱為「123協議」）的修訂，展開討論。

目前，首爾正在尋求放鬆包括「用過燃料棒再處理」（spent fuel reprocessing）等限制。這項協議禁止首爾濃縮鈾與再處理使用過的核燃料棒，上次在2015年修正後，有效期到2035年。若能成功修訂，為南韓開啟了研究使用過燃料棒的回收新技術（熱化學再處理，pyroprocessing）的大門。

南韓長期希望獲得濃縮鈾和再處理能力，以完成核燃料循環，以幫助解決能源安全以及環境問題，並提升該國作為核能反應爐出口國的地位。

李在明和川普預料將也討論駐韓美軍與南韓支付軍費、朝鮮半島情勢、抑制中國大陸影響力等議題。專家指出，這些議題混雜在一起，將成為李在明的重大外交考驗，國際危機集團（ICG）資深顧問說，若李在明能給川普一些能夠吹噓的「大禮」、同時又不損及在川普心中的印象，將是重大成就。