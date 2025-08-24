遭烏克蘭無人機攻擊 俄國南部煉油廠大火連燒4天
俄羅斯南部羅斯托夫州代理州長史柳薩表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致當地城市諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）的煉油廠起火，截至今日已經連燒4天。
路透社報導，諾夫沙赫京斯克的煉油廠最早在8月21日傳出火警，這座煉油廠主要提煉出口燃料，年產能為500萬公噸，相當於每日約10萬桶。
羅斯托夫州（Rostov）代理州長史柳薩（Yury Slyusar）於即時通訊應用程式Telegram發文指出，煉油廠火災面積目前已縮小。
他還提到，消防人員從21日起持續在滅火，這座煉油廠因為敵方襲擊而受損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言