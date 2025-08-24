遭烏克蘭無人機攻擊 俄國南部煉油廠大火連燒4天

快訊

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯南部羅斯托夫州代理州長史柳薩表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致當地城市諾夫沙赫京斯克的煉油廠起火，截至今日已經連燒4天。法新社
俄羅斯南部羅斯托夫州代理州長史柳薩表示，烏克蘭發動無人機攻擊，導致當地城市諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）的煉油廠起火，截至今日已經連燒4天。

路透社報導，諾夫沙赫京斯克的煉油廠最早在8月21日傳出火警，這座煉油廠主要提煉出口燃料，年產能為500萬公噸，相當於每日約10萬桶。

羅斯托夫州（Rostov）代理州長史柳薩（Yury Slyusar）於即時通訊應用程式Telegram發文指出，煉油廠火災面積目前已縮小。

他還提到，消防人員從21日起持續在滅火，這座煉油廠因為敵方襲擊而受損。

